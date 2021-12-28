Як відрізнити справжню ікру від штучної: поради від Володимира Ярославського
28.12.2021
Як відрізнити ікру від підробки на Новий рік 2022? Про основні ознаки справжньої ікри та прості способи як розпізнати обманку розповів суддя «МастерШеф»-12 Володимир Ярославський у новому пості в Instagram. Як відрізнити справжню ікру від підробки – дізнаєтеся в матеріалі.
Як відрізнити справжню від штучної?
Існує 2 види ікри «створеної людиною»:
- білкова – з риб’ячого жиру, желатину молока і соєвих продуктів;
- альгінатна – з агар-агату і альгінату (речовини з бурих водоростей) з сухим рибним бульйоном для смаку.
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Сама по собі штучна ікра легальний і не шкідливий продукт. Але тільки у тому випадку, коли її офіційно не позиціонують та не намагаються продати, як справжню. За великим рахунком це безсовісний обман на який йдуть підприємці у гонитві за збагаченням.
Розпізнати фальсифікат можна за кількома ознаками:
- Запах. У штучної ікри він досить різкий – «оселедцевий». У натурального ж продукту – ніжний і приємний.
- Форма і розмір. Штучні ікринки всі однакової форми та одного розміру, але в природі такого просто не буває. Натуральні ікринки завжди будуть трохи відрізнятися між собою за формою й розміром.
- Смак. Імітована ікра завжди більш солона і у неї більш різкий, навіть можливо «хімічний» смак. Це можна пояснити тим, що при її виготовленні використовувалися штучні ароматизатори та всілякі смакові добавки.
- Консистенція. Натуральні ікринки мають жорстку оболонку і рідкий вміст. При надкушуванні оболонка лопається, а вміст розбризкується в роті. Штучні ж «ікринки» при натисканні роздавлюються і часто прилипають до зубів. Іноді рідини всередині імітованих ікринок взагалі немає, а їх консистенція повністю однорідна.
- Колір. Натуральна ікра кожного сорту лососевих має свій особливий колір: від яскраво-червоного, як у нерки, до помаранчево-рожевого, як у горбуші. Штучну ж ікру часто фарбують в «усереднений» червонувато-помаранчевий колір.
- Наявність зародка. У кожній натуральній ікринці є зародок – саме та найменша, темна і масляниста пляма, яку можна побачити неозброєним оком. У сурогатної ікри «зародка» немає, та й бути не може. Правда, за останні роки став з’являтися фальсифікат з чорними крапками у кожній «ікринці». Це означає, що деякі недобросовісні «виробники» навчилися імітувати «вічко», тому при перевірці ікри краще орієнтуватися на комплекс декількох ознак, а не на однієї.
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