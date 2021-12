Гороскоп на 29 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Кому день принесе приємні клопоти, а кому — затримки і зволікання? Дізнайтеся в гороскопі на 29 грудня від екстрасенсів СТБ.

Не ухвалюйте важливих рішень у середу. Укладені в цей день угоди і домовленості не принесуть бажаних результатів. Краще присвятіть середу плануванню та вирішенню другорядних завдань.

Ви точно знаєте, чого хочете і як цього домогтися. Використайте в середу весь свій шарм і незабаром зможете цього досягти. Вечір варто приділити родині.

Приємні передноворічні клопоти заповнять день Близнюків. Якщо постараєтеся, то зможете в середу владнати всі накопичені справи. Будьте відкритими і товариськими в цей день.

Раки, будьте готові до затримок і зволікань у середу. Не хвилюйтеся, якщо справи підуть не так, як задумано. Ви з усім упораєтеся.

Неспокійні емоції можуть охопити Левів у середу. Ви можете бути більш дратівливими, ніж зазвичай. Постарайтеся тримати себе в руках.

Тим, хто поважає себе, не треба нічого доводити іншим. Не звертайте уваги на недоброзичливців. Ви не зможете досягти своїх цілей у метушні і стресі. Тому зберіться і будьте розважливими.

Терезам час перестати пливти за течією. Ризикніть і отримайте те, на що заслуговуєте! Зірки будуть на вашому боці.

Зірки віщують Скорпіонам непередбачені витрати в середу. Перегляньте свій бюджет, щоби не влізти в борги. Також варто приділити увагу здоров’ю.

У середу ваша життєва енергія буде на максимумі. Якщо зберігатимете при цьому дисциплінованість, то незабаром зможете досягти успіху.

Настав час здібностям Козерогів розвиватися. У середу ви зможете досягти стабільного і помітного прогресу в усіх сферах життя. Але не забудьте приділити увагу і фізичному здоров’ю.

У Водоліїв є дуже чітке уявлення про те, як має розвиватися їхнє майбутнє. Дотримуйтеся його і не бійтеся змін.

У середу в Риб буде занадто багато енергії. Вам треба використовувати її з розумом. Будьте обережними і не вступайте в конфлікти.

