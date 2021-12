«Дивовижна поштівка» ― уже в твоєму смартфоні!

Новорічно-різдвяні свята наближаються! Не завжди виходить відвідати рідних чи зібратися великою компанією. Тому важливо, хай і на відстані, поділитися теплом та радістю прийдешнього дива, в яке кожен з нас починає вірити в цей час. «Дивовижна поштівка» мчить вітати українців. Чому поштівка? Так віддавна називали листівки, які можна було надсилати без усіляких конвертів. Чому дивовижна? Бо прилітає в один клік! І неважливо, куди: з Дніпра в Рівне, з Сум у Рим чи взагалі до Антарктики!

Кожна поштівка ― це магічна картина від українського художника чи художниці, що передає атмосферу святкових традицій, тепла й любові. І цього року ми поповнили нашу колекцію замальовками на сучасний лад. Б’ємося об заклад: на одній із поштівок ти точно впізнаєш свою сімейку чи компанію!

Проєкт «Дивовижна поштівка» створено за ініціативою першої леді України Олени Зеленської. Над ним працювала креативна агенція Green Penguin за підтримки телеканалу СТБ.

Поштівки оживають у смартфоні і, незалежно від геолокації чи погодних умов, створюють омріяну атмосферу дива. Тож не вагайся, що побажати близьким, ― «Дивовижна поштівка» скаже все за тебе! Мерщій переходь на сайт за посиланням у шапці профілю, створюй привітання, а разом із ними ― радісний настрій!

