Новий рік 2022 вже не за горами, а ви ще не знаєте, що подарувати дитині? Під ялинку можна покласти не тільки цукерки та іграшки, а й книжки. Читайте про цікаві та пізнавальні видання, які точно оцінить ваша дитина.

Ця добра книжка розповідає про неймовірні чудеса на Різдво, які дісталися навіть до глухого села! Тут живе самотній старий Петсон. У переддень свята його переслідували самі невдачі: не встиг купити продукти до Різдва, тісто для різдвяного пирога кудись поділося, свято не обіцяє бути веселим… Однак оптимізм домашнього кота Фіндуса рятує становище – і диво сталося! Книжка призначена для дітей-дошкільнят і молодших школярів. Хоча над витівками кота Фіндуса можуть посміятися і дорослі!

Українська народна казка, виявляється, має неймовірне продовження! Історія вчить тому, що добро, яке ми робимо, множиться в рази, а добрі наміри здатні змінювати світ на краще. Також книжка розповість про різдвяні обряди, які можна почерпнути і втілити в життя відразу!

Сучасні мотиви та інтерактивні деталі книжки не залишать байдужим ні дитину, ні дорослого. Знайомий усім сюжет раптом набуває нових барв, а чудові ілюстрації точно передають характер кожного персонажа.

«Різдвяна історія» (або «Різдвяна пісня») – класика, яка підійде як дітям середнього віку, так і дорослим. Опублікований вперше в середині грудня 1843 року, тираж «Різдвяної пісні» розійшовся з неймовірною швидкістю. Це повноцінна притча про переродження скнари Скруджа, в якій письменник за допомогою фантастичних образів святочних Духів показує своєму герою єдиний шлях до порятунку душі – робити добро людям. І в наші дні історія вражає потужністю посилу.

Книжка розповідає про знаменитого пекаря Сирника, який своїми кондитерськими виробами вміє догодити кожному жителю невеликого містечка. Однак перед самим Різдвом з ним відбувається незручна ситуація, яку обов’язково потрібно вирішити. Як йому вдасться все залагодити? Ця історія дійсно цікава і навіть повчальна. До речі, неймовірний опис пекарських страв та інгредієнтів змусять дітей скоріше бігти за різдвяний стіл! Рекомендовано дітям від 5 років.

Це унікальна книжка британського художника Вільяма Грілла про героїчну подорож Ернеста Шеклтона і його команди до Антарктиди. 2014 року видання було названо «Найкращою ілюстрованою книжкою року» за версією The New York Times. Також книжка отримала премію Британської асоціації ілюстраторів у номінації «Дитяча література: нові імена» й увійшла до переліку найкращих книжок 2015 року Комітету дитячої книги США.

«Антарктична експедиція Шеклтона» – справжня історія про те, як Шеклтон і його команда зуміли пережити цю епічну пригоду, і є свідченням їхньої великої мужності та витривалості.

Унікальна книжка, яка познайомить маля з основними кольорами. Яскраві картинки зможуть утримати увагу маленького читача й сприятимуть розвитку його уяви. Малюк познайомиться з різними тваринами, а також навчиться рахувати до десяти. На кожному розвороті містяться завдання: знайти й показати певну кількість тварин.

Візуалізована історія світу від Великого вибуху до теперішнього часу: динозаври, вікінги, єгиптяни, римляни, лицарі, науковці… Хронологія людства для великих і маленьких у приголомшливих ілюстраціях Петера Гюса.

Добірка найцікавіших фактів про великих воїнів і художників, грецьких філософів і давньокитайські династії, про Дикий Захід і світові війни… і ще багато чого. «Лінія часу» перекладена 20-ма мовами та здобула чимало поважних міжнародних нагород як книга року і найкраща дитяча книжка.

Ця історія дорослішання казкового персонажа порадує малюків. Головний герой казки — маленький Дід Мороз, якого не допускають до дорослої роботи — спробує налагодити доставку подарунків для тварин. Ця книга ‒ прекрасний вибір, щоб навчити дітей добру, співчуттю та любові.

Прекрасна незвичайна книга для малят. Вона навчить дітей не тільки добру й уважності, але ще й допоможе малюкам вивчити цифри. У книзі також є корисні розвиваючі ігри та навіть безкоштовний сніг! Оце точно допоможе в повній мірі відчути дух Нового року та Різдва.

Прекрасна різдвяна історія про винахідливого баранчика Рассела. Маленька тваринка стала справжнім рятівником ‒ вона намагається допомогти Діду Морозу полагодити сани і таким чином врятувати новорічні свята. Адже не можна допустити, щоб у такий день хтось залишився без привітань!

Список цих книжок подарує вашим дітям справді новорічний настрій! Насолоджуйтеся святами і проводьте якомога більше часу з дітьми!

