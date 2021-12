Гороскоп на 28 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у вівторок. Кому день принесе успіх у фінансовій сфері, а кому — проблеми в роботі? Дізнайтеся в гороскопі на 28 грудня від екстрасенсів СТБ.

У вівторок Овни зможуть надати оточенню підтримку, довіру і безпеку. Але не забудьте приділити час і своєму партнерові. Невеликий подарунок приємно його здивує.

Вівторок принесе Тельцям нові можливості, які позитивно позначаться на їхньому майбутньому. Головне — не сумнівайтеся. Час зійти з проторованої доріжки!

У цей день фізичний та емоційний стан Близнюків буде на висоті. Ви зможете відкритися своєму партнерові і розділити з ним радості й печалі. У роботі все також буде під вашим контролем.

У вівторок Ракам доведеться обстоювати свої інтереси. Не дистанціюйтеся від оточення. Позбутися негативних думок допоможе прогулянка з близькою людиною.

Цього дня Левам доведеться зіткнутися з деякими перешкодами на своєму шляху. Та не переживайте, ви з усім упораєтеся. Будьте рішучими і сміливими!

Сумніви залишать Дів у вівторок. Скористайтеся моментом. Долаючи страхи, ви зможете перерости себе. Так що зберіть усю мужність і вперед!

Сильне внутрішнє занепокоєння може охопити Терези у вівторок. Зважте всі за і проти, перш ніж брати на себе нові зобов’язання.

Порада дня для Скорпіонів: не варто судити інших по собі. Якщо чиїсь погляди не збігаються з вашими, то не осуджуйте. Пам’ятайте, що в суперечці народжується істина.

Вдалий день для Стрільців у сфері фінансів. Ваш грошовий рівень зросте, і ділові питання вирішаться на вашу користь. Можлива також дорога покупка.

Зірки віщують Козерогам день, сповнений гармонії. Присвятіть вівторок своєму емоційному стану ― і зможете знайти відповідь на невирішене питання.

У вівторок на Водоліїв чекає виснажливий день на роботі. На вас можуть звалитися невирішені справи і проблеми. Відновитися допоможе вечір у компанії близьких людей.

Відповідальний день для Риб. Якщо ви зумієте заявити про свою позицію, то можете отримати довгоочікуване підвищення. Не ховайтеся і будьте активнішими в цей день.

