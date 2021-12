Гороскоп на 26 грудня 2021 року підкаже, кому варто зосередитися на роботі, у кого можливі небувалі перемоги, а на кого чигає небезпека. Читайте гороскоп на 26 грудня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Дорогоцінне каміння за знаками зодіаку

Вам вдасться впоратися з давно закинутими справами, якщо візьмете себе в руки і виявите самовладання. Імовірні сприятливі звістки від важливої ​​людини.

Перша половина дня буде вдалою, а в другій доведеться ухвалювати багато рішень. Імовірно, муситимете в чомусь поступатися для досягнення своєї мети.

Заради допомоги близьким, можливо, доведеться відкласти справи. Буде можливість вирішити багато питань на роботі, але для цього треба уникати конфліктів.

Активний день для Раків ― ви намагатиметеся встигнути все. Для успішного завершення всіх справ та приємного вечора варто просто розслабитися і перестати гребти проти течії.

У Левів імовірні нові перемоги та покращення ситуації, яка вас останнім часом непокоїть. Вам варто бути більш упевненими та відповідальними.

Діви будуть здатні перевернути гори. Можна братися за нові справи і будувати сміливі плани ― велика ймовірність, що вони будуть успішними.

Нейтральний день для вирішення викликів ― вам доведеться скористатися своїм старим досвідом. Можливі невеликі труднощі, які завершаться на вашу користь.

Скорпіонам нав’язуватимуть чужу думку. Можливо, для досягнення своїх далекосяжних планів доведеться йти на компроміси.

Гарний день для творчості і планування. Якщо не піддаватися лінощам, можна досягти прогресу в спілкуванні з близькою для вас людиною.

Неділя для Козерогів буде днем важливих зустрічей і перемовин. Дзвінки та зустрічі можуть початися з самого ранку ― будьте готові до того, що до вечора ваша енергія вичерпається.

Важливо зберігати оптимізм і тримати себе в руках. Можливо, доведеться зустрітися зі старими знайомими і виявити терпіння у спілкуванні з родичами.

Неділя може розкрити для Риб якісь секрети й нову інформацію. У другій половині дня можуть бути серйозні розмови і доведеться ухвалювати незвичайні рішення.

Більше на тему: Обереги від заздрості та зурочення

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.