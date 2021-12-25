Гороскоп на 26 грудня 2021 року підкаже, кому варто зосередитися на роботі, у кого можливі небувалі перемоги, а на кого чигає небезпека. Читайте гороскоп на 26 грудня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Вам вдасться впоратися з давно закинутими справами, якщо візьмете себе в руки і виявите самовладання. Імовірні сприятливі звістки від важливої ​​людини.

Телець

Перша половина дня буде вдалою, а в другій доведеться ухвалювати багато рішень. Імовірно, муситимете в чомусь поступатися для досягнення своєї мети.

Близнюки

Заради допомоги близьким, можливо, доведеться відкласти справи. Буде можливість вирішити багато питань на роботі, але для цього треба уникати конфліктів.

Рак

Активний день для Раків ― ви намагатиметеся встигнути все. Для успішного завершення всіх справ та приємного вечора варто просто розслабитися і перестати гребти проти течії.

Лев

У Левів імовірні нові перемоги та покращення ситуації, яка вас останнім часом непокоїть. Вам варто бути більш упевненими та відповідальними.

Діва

Діви будуть здатні перевернути гори. Можна братися за нові справи і будувати сміливі плани ― велика ймовірність, що вони будуть успішними.

Терези

Нейтральний день для вирішення викликів ― вам доведеться скористатися своїм старим досвідом. Можливі невеликі труднощі, які завершаться на вашу користь.

Скорпіон

Скорпіонам нав’язуватимуть чужу думку. Можливо, для досягнення своїх далекосяжних планів доведеться йти на компроміси.

Стрілець

Гарний день для творчості і планування. Якщо не піддаватися лінощам, можна досягти прогресу в спілкуванні з близькою для вас людиною.

Козеріг

Неділя для Козерогів буде днем важливих зустрічей і перемовин. Дзвінки та зустрічі можуть початися з самого ранку ― будьте готові до того, що до вечора ваша енергія вичерпається.

Водолій

Важливо зберігати оптимізм і тримати себе в руках. Можливо, доведеться зустрітися зі старими знайомими і виявити терпіння у спілкуванні з родичами.

Риби

Неділя може розкрити для Риб якісь секрети й нову інформацію. У другій половині дня можуть бути серйозні розмови і доведеться ухвалювати незвичайні рішення.

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