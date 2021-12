Папіломавірус ‒ вірус, який може призвести до розвитку раку шийки матки. Однак, чи насправді він такий страшний, як здається на перший погляд? Детально про те, чи можна вилікувати це захворювання, а також про способи профілактики розповіла лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

Вірус папіломи людини (ВПЛ) ‒ збудник найпоширенішої вірусної інфекції статевих шляхів. Більшість людей, які ведуть статеве життя, рано чи пізно набувають цю інфекцію, а деякі можуть заражатися кілька разів протягом життя.

Серед безлічі типів ВПЛ більшість із них не становлять небезпеки для здоров’я. ВПЛ-інфекції зазвичай зникають за кілька місяців без будь-якого лікування. Однак іноді інфекції ВПЛ певних типів можуть набувати хронічного характеру та згодом призводять до розвитку раку шийки матки.

Рак шийки матки ‒ найпоширеніше захворювання, пов’язане з ВПЛ. Майже всі випадки раку шийки матки викликані ВПЛ-інфекцією.

Незважаючи на те, що більшість ВПЛ-інфекцій зникають самі по собі, а передракові ураження здебільшого спонтанно виліковуються, всі жінки схильні до ризику переходу інфекції в хронічну форму та прогресування передракових уражень в інвазивний рак шийки матки.

У жінок із нормальним імунітетом рак шийки матки може розвиватися протягом 15‒20 років. Однак при порушеннях імунної системи цей процес може зайняти всього 5‒10 років.

