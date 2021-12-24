Новий рік у багатьох асоціюється не лише з шампанським, мандаринами і подарунками, а й з улюбленими святковими салатами. Адже коли, якщо не в ніч з 31 грудня на 1 січня, без докорів сумління можна дозволити собі ситне «Олів’є», багатошарову «Мімозу» і строкатий «Гранатовий браслет»? Учасники кулінарного шоу «МастерШеф» пропонують згадати більш класичні, перевірені часом рецепти і дізнатися кілька нових.

Складові:

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти змішати. Додати сіль і перець. Заправити майонезом і сметаною до смаку. Прикрасити картоплею і рубаним кропом.

Картоплю нарізати тонкою соломкою і обсмажити у великій кількості соняшникової олії. Частину відкласти для прикраси готового салату.

Філе індички відварити до готовності і розібрати на волокна.

Складові:

Спосіб приготування:

Філе відварити в підсоленій воді до готовності та розібрати на волокна.

Окремо відварити картоплю і буряк, а потім натерти овочі на дрібній тертці.

Цибулю дрібно порубати і обсмажити в невеликій кількості рослинного масла до золотистого кольору. Додати куряче філе і також злегка обсмажити.

Горіхи порубати ножем і змішати з буряком. Гранат почистити і розібрати на зерна.