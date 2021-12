Виховання дитини – непросте завдання для батьків. Методики раннього розвитку відіграють ключову роль у формуванні малюків як особистостей. Що важливіше: намагатися вкласти в голову дитини якомога більше знань чи дати вільно розвиватися? Про необхідні принципи і що категорично робити не можна, розповіла психолог Тетяна Ларіна.

Більше на теме: Методики раннього розвитку дитини: порада психолога Тетяни Ларіної

Методики раннього розвитку мають важливу, якщо не ключову роль, в перші 3 роки життя малюка. В цей час мозок дитини тільки формується і дуже пластичний. Всі методики раннього розвитку повинні відповідати віковим нормам дитини та її головній діяльності. Тобто, якщо у дитини до 6–7 років домінує ігрова діяльність, то не варто її садити за парту і давати нескінченні письмові завдання. Краще проводити заняття в ігровій формі. Будь-які методики розвитку формують інтелект дітей, а також пам’ять, увагу, мову і мислення. Наводимо популярні методики розвитку дитини після року, які вам варто використовувати у вихованні малюка.

Метод Марій Монтессорі – один із найпоширеніших, який отримав світове визнання. Розрахований на дітей від трьох років, спонукає дитину до самовиховання, самонавчання та саморозвитку. Головний девіз методу: «Допоможи мені зробити це самому». Таким чином, малюкам з раннього віку надається повна свобода вибору. Дитину необхідно зацікавити, а не примушувати до чого-небудь.

На думку Глена Домана, навчання необхідно починати ще з моменту народження, наприклад, показувати картки малюкам. А освіту – з 6–7 років. Чим дитина молодша, тим легше її навчити. Мозок поглинає інформацію легко і просто, не потребуючи додаткової мотивації. Найбільш інтенсивною навчальна програма повинна бути до 3 років.

Основний принцип цієї методики – розвитком дітей необхідно займатися з перших днів їхнього життя. На думку автора, до трьох років мозок формується на 70–80%. І далі в житті знадобляться ті знання, які батьки встигли закласти дитині до цього віку. Для розвитку дитини Ібука пропонує використовувати надбання світової цивілізації: вчити вірші напам’ять, слухати класичну музику і вивчати живопис.

Відповідно до цієї системи, до 7 років дітей не слід навантажувати навчанням письма, читанням і логічними заняттями. А в ранньому віці потрібно всіляко розкривати творчий потенціал. Кожна дитина – індивідуальна особистість зі своїми здібностями, і навчання підлаштовується під кожного.

Методика підходить для дітей від 0 до 5 років. Головний принцип – спілкування батьків і дитини, допомога їй в розумінні питань, що її цікавлять, а також визначення талантів малюка, приділяючи їх розвитку максимальну кількість часу. Пізнання навколишнього світу має бути викликано інтересом, а не графіками і вимогами дорослих.

Більше на тему: Що почитати з дітьми: список корисних енциклопедій

Тетяна Ларіна, постійний експерт і психолог проекту «Таємниці ДНК», рекомендує батькам не карати своїх дітей за невдачі і ніколи не підвищувати на них голос, оскільки дитина нічому не буде вчитися і у неї буде розвиватися синдром невдахи. Розмовляйте зі своїм чадом, приділяйте увагу його розвитку. Все, до чого торкається дитина, – називайте своїми іменами:

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.