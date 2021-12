Бажання мати гарну фігуру й привести в тонус м’язи часто закінчується там, де починається сувора дієта. Однак, давно доведено, що дієти та голодування негативно впливають на організм. Ба більше, в подальшому призводять до набору додаткових кілограмів. Але є 10 основних правил, які допоможуть схуднути без дієт і голодування. Про них розповіли дієтологи проекту «Зважені та щасливі», а також Мирослава Ульяніна.

Більше на тему: Що приховує ваша кухня: топ-3 небезпечних місць

1. За 30 хвилин до сніданку випивайте склянку води з лимоном.

Ні для кого не секрет, що після пробудження необхідно запустити в роботу організм. Правильно робити це за допомогою води, яка послужить фільтром, а також очистить від усіх токсичних речовин, які відклалися за ніч.

2. Замініть чорний чай на зелений.

У листі зеленого чаю міститься величезна кількість корисних речовин, серед яких: магній, фтор, кальцій, а також вітаміни багатьох груп. Наявність мінералів сприяє налагодженню правильного функціонування внутрішніх органів і підтриманню необхідного водного балансу. Окрім цього, зелений чай нормалізує роботу травлення, що запобігає відкладання жирів.





3. Займайтеся спортом мінімум 2 рази на тиждень по 1 годині.

Спорт і фізичні навантаження – невід’ємна складова схуднення. Варто взяти за залізне правило ранкову зарядку, а в кращому випадку – пробіжку. Але якщо ви новачок, тоді включайте тренування у свій розпорядок як мінімум двічі на тиждень.

4. Замініть білий хліб цільнозерновими хлібцями.

Цільнозерновий хлібець досить ситний і є джерелом правильних вуглеводів. Тому, з’ївши його на сніданок, ви залишитеся ситими до самого обіду, на відміну від звичайного білого хліба, який належить до борошняних продуктів. Після вживання білого хліба через пару годин вам знову захочеться їсти.





5. Повністю виключіть фаст-фуд.

6. Не вживайте спиртне частіше ніж раз на 2 тижні.

Спиртні напої не повинні бути в раціоні людини, яка прагне схуднути. До складу будь-якого алкогольного напою входить велика кількість калорій, а також вуглеводів. Отримавши калорії зі спирту, організм перетворює їх в енергію та ігнорує всі інші отримані корисні речовини. Таким чином, всі калорії трансформуються не в глюкозу, а в жири. Єдиним дозволеним напоєм є келих червоного вина.





7. Не їжте за 4 години до сну.

Аксіома проста: вночі організм повинен спати, а не перетравлювати їжу. Щоб все з’їдене було в правильному режимі перетравлено – дайте шлунково-кишковому тракту час.

8. Піднімайтеся сходами пішки, а не ліфтом або ескалатором.

9. Випивайте щодня мінімум 2 літри питної води.

10. Ніколи не їжте перед телевізором або комп’ютером.

У цьому випадку йдеться про психологічний чинник. Коли ми розподіляємо свою увагу на кілька процесів, то втрачаємо повний контроль над сумлінним дотриманням необхідного раціону. Таким чином, порція збільшується в два-три рази.

Більше на тему: Профілактика утворення накипу

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.