Урізноманітнити дозвілля дитини можна за допомогою слайма, або жуйки для рук. Що таке слайми і як їх зробити в домашніх умовах самостійно — дізнавалася редакція STB.UA.

Слайм — це дитяча іграшка, яка не завдає абсолютно ніякої шкоди для здоров’я. За консистенцією подібна до желеподібного матеріалу, який не липне до рук. Багато хто називає слайм своєрідним антистресом або жуйкою для рук. Можливо, для дорослих не зовсім зрозуміла річ, однак варто їх тільки взяти в руки, як вони моментально викликають інтерес.

Сьогодні є безліч різних видів слаймів, які представлені в різних кольорах і формах. Однак як би ви не м’яли консистенцію, вона розправляється та приймає початковий вигляд. При цьому на руках не залишає ніяких слідів і запахів, відчуття липкості або дискомфорту. Таке задоволення цілком бюджетне та безпечне. Дітям до 3 років у використанні заборонені через ймовірність вживання як їжу. Європейська комісія ввела заборону на використання слаймів у вигляді солодощів, щоб точно уникнути спокуси з боку дітей потягнути їх до рота. Але якщо ваше чадо вже свідомо підходить до вибору іграшок і слухняно їсть ложкою суп, спокійно вибирайте слайм як потіху.

Сьогодні популярні ті іграшки, які не схожі на типову ляльку або пожежну машинку. Чим більш дивна «цяцька», тим популярнішою вона буде для дитини. Так і зі слаймами, які не несуть в собі ніякого сенсу і за формою нагадують звичайний млинець. Однак саме такий атрибут здатний заспокоювати і концентрувати увагу, а також дотримуватися порядку й тиші під час дозвілля.

Для того, щоб самостійно зробити жуйку для рук, або «лизуна», вам знадобляться складові, які цілком доступні:

Спосіб приготування слайму:

Також є невеликий секрет. Якщо в готову масу додати лосьйон для тіла, вона стане більш рідка й повітряна. Таким чином, вона легко буде стікати між пальців, повертаючись у свою вихідну форму. Не забувайте після застосування ховати слайм у закритий контейнер, щоб він не висихав.

Навіть незважаючи на безпечний склад слайму, стежте за тим, щоб його частинки не потрапили в очі та організм дитини. Заздалегідь проведіть консультацію щодо використання і можливих наслідків у разі неправильного застосування.

