Що подарувати на день народження чоловікові: топ-10 ідей

Що подарувати чоловікові на день народження — це питання хвилює тисячі жінок щодня. Що подарувати коханій людині, якщо запас варіантів вичерпано, а до заповітної дати залишилося кілька днів? Топ-10 ідей оригінальних подарунків читайте далі в нашому матеріалі.

День народження — одне з найважливіших свят у житті кожної людини. Нам завжди хочеться порадувати близьких в цей день чимось особливим і незабутнім. Пропонуємо вам топ-10 варіантів неординарних подарунків до дня народження коханого:

Чоловіки дуже серйозно ставляться до своїх захоплень. Чи то колекціонування різнобарвних шкарпеток, чи то захоплення риболовлею. Кожен чоловік гідно оцінить турботу і увагу, з якими ви підготуєте подарунковий набір для хобі.

Для оформлення подарунка вам підійдуть як картонні коробки, так і дерев’яні з принтом на свій смак. Всередину можна покласти подушку з конфеті або інший наповнювач для подарункових коробок.

Наповніть коробку корисними і милими предметами для його хобі. Наприклад, якщо це захоплення космосом:

Не бійтеся експериментувати!

Підберіть пляшку вина, щоб рік врожаю і рік народження іменинника збігалися. Доповніть її набором приладдя для вина. Або рамкою для винних пробок.

Є безліч варіантів пивних напоїв з іменами. Кілька пляшок можна скласти в спеціальний дерев’яний ящик для пива.

Іменний келих під міцні алкогольні напої з охолоджувальним камінням. Або шейкер і все для приготування улюбленого напою.

Для любителів чаю або кави виберіть красивий і корисний подарунок.

Порадуйте чоловіка незвичайним подарунком на день народження — спа-набором. У нього можна зібрати всі улюблені косметичні засоби для догляду, не обмежуючись стандартним гелем для душу і шампунем. Варіант невеликого спа-набору:

Для володарів бороди і вусів можна додати в набір спеціальний шампунь і бальзам, масло і віск для догляду.

Багато хто з нас забуває про своє хобі в метушні робочих буднів, відкладаючи в довгий ящик мрії і бажання. Якщо у вашого чоловіка є все необхідне, пропонуємо вам кілька ідей подарунків-емоцій.

Подаруйте сертифікат на кілька навчальних уроків екстремального водіння з інструктором. І реакція не забариться — чого тільки варті емоції від поліцейського розвороту!

Кожен чоловік в дитинстві грав у війну і уявляв себе на місці Арнольда Шварценеггера. Подаруйте йому незабутні емоції — стрільба по мішенях або літаючих тарілках. Заряд енергії та посмішка – забезпечені.

Любителі риболовлі, полювання і відпочинку на природі гідно оцінять набір для походу. У нього можуть входити:

Ваш чоловік не пропускає жодної гри улюбленої команди? Відвідує всі матчі?

Подаруйте чоловікові на день народження:

Інструменти — необхідна річ в побуті. З хорошим набором по плечу будь-яке завдання. Часто чоловіки використовують їх не тільки вдома, а й у хобі. Ось такі набори стануть в нагоді будь-кому:

Можливо, ваш чоловік давно хотів чогось навчитися? Зараз на вибір є різноманітні майстер-класи:

Не хочете готувати, але хотілося б в романтичній атмосфері провести вечір? Подаруйте на день народження гастровечір з дегустаціями. Це може бути:

Як бачите, здивувати свою половинку і подарувати незабутні емоції просто!

