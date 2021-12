Гороскоп на 24 грудня 2021 року допоможе вирішити, кому приділити час собі, а кому присвятити день роботі. Читайте гороскоп на 24 грудня від екстрасенсів СТБ.

Якщо у вас є не вирішені фінансові питання, то у п’ятницю вони можуть загостритися. Перша половина робочого дня буде непродуктивною.

Можливо, задля завершення проєктів вам доведеться відмовити собі в чомусь або затриматися на роботі. Не варто засмучуватися через це; пам’ятайте, що потім буде менше роботи.

П’ятниця принесе багато енергії. Можливо, вам захочеться активно провести вечір. На вас чекає приємний сюрприз.

Ракам доведеться напружитися ― незважаючи на нестачу енергії, буде дуже багато роботи перед вихідними. Можливо, завершення проєктів принесе задоволення та нові враження.

У Левів може відбутися неочікуване побачення, яке переросте у стосунки, що принесуть багато приємного та корисного. Будьте уважні до оточення ― нові знайомства будуть приємними.

Дівам у п’ятницю краще відпочити: сходіть на шопінг, у СПА, проведіть час із друзями або просто розслабтеся. Непродуктивний для роботи день.

Терезам може захотітися очистити своє життя від зайвого ― саме вдалий день для прибирання квартири. Проте будьте обережні з оточенням ― не завжди варто поривати стосунки з людиною через дрібниці.

У п’ятницю Скорпіони можуть відчути приплив енергії та працьовитості. Та все ж варто подумати про свята і спланувати сімейний відпочинок ― можливо, ви зараз потрібні комусь із родичів.

Стрільці можуть відчути фінансові проблеми, і на роботі не допоможуть їх вирішити. Не найкращий день для великих покупок та кредитів.

Можливо, Козерогам захочеться очистити організм, змінити спосіб харчування та продукти. Вдалий час для звернення до лікаря ― воно може запобігти хворобам, про які ви не знали.

У Водолія очікується багато зустрічей, знайомств та спілкування. Можна за один раз вирішити багато проблем.

Рибам не варто підтримувати спілкування з токсичними людьми. Якщо ви давно збиралися обірвати ці зв’язки, то зараз саме час.

