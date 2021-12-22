Осінь — пора овочів і теплих страв. Пропонуємо вашій увазі покроковий рецепт запіканки з картоплею і баклажаном від учасників «МастерШеф». Читайте докладніше.

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Інгредієнти:

Оливкова олія (можна замінити на соняшникову) — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть дно форми для запікання столовою ложкою оливкової або соняшникової олії.

Викладайте шарами цибулю, картоплю, помідори і баклажани, поки не закінчиться картопля. Посипайте кожен шар сіллю і перцем.

Зверху викладіть ще один шар баклажанів, залишки лука і помідорів. Змішайте майонез, сметану, пригнічений часник. Полийте верх цим соусом, посипте приправами за смаком.