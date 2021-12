Співачка та TikTok-блогер мільйонник IKSTINA порадувала слухачів екранізацією синглу «МАННА», створену спільно із відомим українським хіп-хоп артистом ХАСом – учасником талант-шоу «Х-фактор» та «Україна має талант» на телеканалі СТБ.

У світі немає нічого абсолютно чорного та білого, хорошого та поганого. Все дуже відносно – кожне рішення та дію можна пояснити з певної точки зору. Якими є рішення героїв кліпу «МАННА» – вирішувати лише глядачу.

Детективна відеоісторія розгортається в старому місті, де перетинаються шляхи брутального bad боя та спокусливої bad girl. IKSTINA грає роль таємного агента. В ході спецоперації вона змінює костюми, зовнішній вигляд, але трюки з перевтіленням не допоможуть оминути зустрічі віч-на-віч.

Кожен кліп, як і повноформатні кінокартини не проходять без незапланованих ситуацій. Кліп «МАННА» не виключення. Фінал відеороботи знімали у ліфті. Двері постійно зачинялися і, щоб зняти потрібні кадри їх доводилось тримати. Так, під час одного з дублів, увімкнулась сигналізація, ліфт разом з артистами зачинився і поїхав на інший поверх, де застряг. Тому, знімальна команда жартуючи говорить, що у зйомках взяли участь не сім осіб, а усі мешканці готелю, які визирали зі своїх номерів під гучний супровід сигналізації ліфту.

Нагадаємо, що сингл «МАННА» ілюструє класичну історію: лірична дівчина та bad boy. Співачці близькі іспанські мотиви, адже вона довгий час жила та навчалась в Іспанії, тому не дивно, що нова пісня виконана в стилі поп-латини.



