Скажемо відразу ― яскравості цьому сезонові не позичати. Мабуть, щоб компенсувати сірість зими, стилісти макіяжу найкращих модних домів пропонують нам вибирати яскраві відтінки помади і тіней. А чому б і ні? У цю веселу компанію трендів мейку затесалися чорні стрілки, але їм можна ― вони класика і непогано поєднуються з будь-яким буянням фарб.

Більше на тему: Мода 2022: зимові тренди

На показах колекцій сезону зима 2022 року Chanel, Dolce & Gabbana, Prabal Gurung моделі виходили зі стрілками на очах. Чорними стрілками. Усе за класикою.

Більше на тему: Мода зима 2022: яке взуття варто купити

Цього року не обмежуємось лише відтінками червоного. У тренді ягідна палітра: від глибокого темно-вишневого до яскравого малинового відтінку. Глянцеві губи чи матові ― вибір за вами.

Більше на тему: Мода 2022: які кольори в тренді цієї зими

Візажисти не церемонилися та обирали максимально яскраві відтінки: блакитний, жовтий, фіолетовий, салатовий. Розуміємо, що не завжди такий макіяж доречний, але це вже як подати. Наприклад, у колекції David Koma яскраві блакитні тіні були нанесені тонкою смужкою. Жодних стрілок, яскравих помад та рум’ян. Образ вийшов дуже ніжним.

Більше на тему: Манікюр на короткі нігті на зиму 2022: тренди

Його особливість у тому, що можна використовувати лише один з предметів декоративної косметики, наприклад, помаду. Застосовуємо її за призначенням, а також як тіні та румяна (тільки переконайтеся, що помаду можна використовувати для повік і вилиць). Відтінок можна змінювати залежно від інтенсивності нанесення.

Більше на тему: Французький манікюр на зиму 2021/2022: тренди

І насамкінець кілька варіантів для тих, хто втомився від звичного макіяжу та збирається здивувати народ високохудожнім мейкапом. У хід піде все: яскраві тіні, олівець для очей, стрази, кольорова підводка і ваша фантазія.

Фото: glowsly.com

Більше на тему: Манікюр на зиму 2022: модні тренди

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.