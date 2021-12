Найкращі продукти від депресії

Боротися із сезонною нудьгою, апатією, млявістю і зниженням тонусу нам допомагають продукти, багаті корисними речовинами. Фітнес-тренер «Все буде добре» Анна гуарана пропонує добірку здорових продуктів.



Звичайно, неможливо повернути собі гарний настрій лише їжею. Ми й не говоримо про те, щоб «заїдати» серйозні психологічні проблеми. Однак коли зниження настрою викликано тільки процесом переходу організму «на зимовий час» з його нестачею сонячного світла, тепла і вітамінів, правильна дієта забезпечить нас потрібним «паливом» і полегшить цей перехід.

Свіжі овочі та фрукти взагалі добре компенсують нестачу вітамінів А і С в організмі. Особливо добре справляються з цим завданням морква, помідори, гарбуз, яблука і, звичайно, апельсини та мандарини. Вітамін С, що удосталь міститься в цитрусових, позбавить нервозності та пригніченості.

Вони містять триптофан – незамінну амінокислоту, необхідну для вироблення «гормону радості» (серотоніну). При нестачі цієї речовини спостерігається підвищена дратівливість, порушення сну, зниження пам’яті. Він не виробляється нашим організмом самостійно, тому його необхідно «підгодовувати». Синтезу триптофану сприяють вітаміни групи В, вітамін С, магній і цинк, тож на додаток до бананової антидепресивної дієти необхідно включати в раціон продукти, що містять ці речовини (бобові, рис, яйця, злаки, фрукти).

До речі, про магній. Цей елемент допомагає впоратися із занепокоєнням, зняти дратівливість, підвищити стійкість організму до стресових факторів. Це найважливіша мінеральна речовина, за допомогою якої він бореться зі стресом. І горіхи – одне з найкращих джерел магнію поряд з бобовими, броколі, шпинатом, гречкою та іншими крупами. Додавайте у солодку натуральну кашу на сніданок трохи горіхів – і організм подякую тобі!

Не рідше 2 разів на тиждень їжте тунець, сьомгу, сардини або скумбрію. Вони багаті жирними кислотами омега-3, які необхідні для подолання депресивних станів. Не випадково в країнах, де мешканці постійно вживають в їжу багато риби, рівень самогубств на ґрунті депресії набагато нижчий, ніж у традиційно «м’ясних» регіонах. У рибі, до речі, містяться і згадані вище триптофан, і вітамін D, який зараз «недодає» нам убоге сонечко.

Один з найпопулярніших смачних антидепресантів, яким багато хто балує себе інстинктивно, навіть не замислюючись про те, що він містить так багато корисного для настрою. Адже досвідченим шляхом встановлено: поласували шматочком шоколадки – і на душі якось відразу веселіше стало! Можливо, справа тут у фірмовому «букеті»: і триптофан, і кофеїн, ще і теобромін, і глюкоза – все це бадьорить, допомагає увімкнути активність.

Порада. Пам’ятайте, що депресія в сенсі невеликого зниження настрою і депресія в медичному значенні – дві великі різниці. Якщо серйозне зниження працездатності та пам’яті, порушення сну і негативні думки вже тривалий час заважають повноцінно жити – звичайно, цей стан не знімається шоколадками. Необхідна консультація хорошого фахівця. Але корисна дієта, яка допоможе організму мобілізуватися, – один із моментів, на які вкаже вам і фахівець!

Окрім того, для бадьорості та хорошого настрою Анна Гуарана пропонує комплекс вправ, який поверне тонус грудних м’язів, а ви відновите форми, що були раніше!

