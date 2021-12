Гороскоп на 23 грудня 2021 року підкаже, кому можна сміливо починати новий проєкт, кому варто приділити час коханій людині, а хто може розслабитися й відпочити. Читайте гороскоп на 23 грудня від екстрасенсів СТБ.

День підходить для виконання проєктів. Очікується прилив енергії, а справи будуть завершені успішно. Варто віддати всі свої сили роботі.

Вигідно починати нові проєкти ― вони завершаться успішно і можуть принести не тільки прибуток, а й задоволення.

Звичайний робочий день. Проте він може подарувати багато нових контактів і знайомств, які принесуть добрі дивіденди.

Важкий день, можлива велика кількість завдань. Треба зосередитися виключно на робочих моментах і тримати емоції під повним контролем.

Для Левів саме час опанувати новий вид спорту або почати ходити до спортзалу. Можлива нова справа з друзями.

Успішними будуть усі домашні справи. Здаватиметься, що встигаєте все на світі. Проте цього дня не варто зосереджуватися на негативних емоціях.

Ідеальний та збалансований день, коли можна приділити час після роботи собі. Варто прийняти ванну, зайнятися косметичними процедурами та релаксацією.

Можливі сприятливі для кар’єри події. Вам можуть збільшити фінансування на роботі. Проте не варто забувати про близьких людей ― можна зробити комусь сюрприз.

Можливо, хтось із колег допоможе вам з важливим проєктом. Будьте напоготові: якщо оберете слушний момент, можна отримати бонуси для підвищення.

На вас чекає романтичний вечір. Можливо, його для вас готує друга половинка, тому варто зробити їй приємний сюрприз і віддячити.

На роботі день буде легкий. Можлива зустріч із близькою людиною. Є ймовірність приємних сюрпризів та веселого дозвілля.

Якщо ви давно хотіли влаштувати свято, то це саме той день, коли можна починати підготовку до нього. Ваші друзі можуть розділити цю ідею і скласти приємну компанію.

