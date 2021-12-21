Догляд за обличчям вранці та ввечері — головна процедура для збереження власної чарівності. Секрет молодості знає ведуча шоу «Х-фактор»-10 Даша Трегубова. Актриса вже розповіла, як доглядати за шкірою тіла, за волоссям і як виглядати стильно щодня. Сьогодні вона поділилася правилами догляду за обличчям вранці та ввечері, щоб завжди виглядати неперевершено.

Щоб залишатися привабливою щодня, потрібно докласти масу зусиль — регулярно доглядати за шкірою обличчя зранку та ввечері. Адже вона потребує ретельного та правильного живлення. І тільки за допомогою щоденного догляду можна зберегти свою красу.

Навіщо доглядати за обличчям вранці та ввечері?

Очищення обличчя двічі на день — зранку і ввечері — найважливіша процедура, від якої залежить стан вашої шкіри. Правила, з яких потрібно починати ранок та закінчувати вечір, працюють на благо обличчя. Висипання і почервоніння — наслідки неправильного догляду.

Догляд за шкірою вранці

1. Зробіть зарядку

Щойно ви прокинетеся, почніть свій ранок з невеликої зарядки. Фізичні навантаження збільшують кровообіг, тонізують не лише шкіру обличчя, але й все тіло. Тут головне не перестаратися: зробіть легкі вправи, щоб прокинутися. Наприклад, почніть ранок з комплексу ледачих вправ, не встаючи з ліжка.

2. Вранці регулярно зволожуйте шкіру

Ви впевнені, що правильно доглядаєте за обличчям вранці? Адже косметологи помітили, що жінки допускають головну помилку — промивають обличчя тільки теплою водою. Але це шкодить вашому епідермісу, адже в ній багато хімічних компонентів.

3. Очищуйте обличчя перед макіяжем

Правильний догляд за обличчям вранці —- це очищення шкіри перед нанесенням макіяжу. Не рекомендовано щодня використовувати скраби, вони можуть травмувати обличчя. Шкіра дуже тонка й ніжна, тому зранку найкраще очищати її за допомогою гелів і косметичного молочка.

4. Пийте вранці більше рідини

Прокинувшись зранку, намагайтеся випивати хоча б склянку чистої води. Після нічного відпочинку це приведе в норму травну систему, поліпшить ваш апетит та послужить на благо шкіри.

Випиваючи натщесерце дві склянки води кімнатної температури, ви втрачаєте 24 ккал, нічого не роблячи. Ці калорії організм витрачає на те, щоб засвоїти воду та очистити ваш організм від шлаків.

Догляд за шкірою ввечері

1. Старанно очищуйте шкіру від макіяжу

Після виснажливого робочого дня наша шкіра дуже втомлюється. Тому найкращий спосіб догляду за обличчям ввечері — очистити його повністю від макіяжу. Можна розтягнути цей ритуал та побалувати себе поживними масками, розслабляючись у теплій ванні.

Ввечері очищення обличчя краще здійснювати в кілька етапів:

Зняти макіяж за допомогою спеціальних засобів, на компоненти яких у вас немає алергії. Це може бути міцелярна вода або косметичне молочко.

Зробити невеликий пілінг з метою очистити обличчя від залишків косметики.

Потім завершити процедуру очищення умиванням теплою водою або тоніком.

2. Тонізуйте шкіру обличчя ввечері

Правильний догляд за обличчям ввечері — обов’язкове умивання тоніком. Адже це дуже важливий момент повсякденного догляду за шкірою будь-якого типу. Підберіть тонік на власний смак або зробіть його самостійно. Такий засіб має бути в кожної жінки. За допомогою тоніка ви видаляєте з поверхні обличчя залишки вашого макіяжу, підвищуєте тонус шкіри та зволожуєте її.

3. Лягайте спати вчасно

Сон — найкращий догляд за обличчям ввечері. Намагайтеся лягати вчасно щодня, не збивайте свій ритм сну. Ніколи не забувайте очищати шкіру перед сном як слід, аби не було почервоніння та запалень зранку.

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Ведуча Даша Трегубова — знає секрет правильного догляду за обличчям вранці та ввечері. Постійні зйомки, професійні макіяжі та подорожі виснажують шкіру жінки. Щоб завжди залишатися красивою і доглянутою, вона використовує такі правила:

«Вранці я особливо не заморочуюсь — вмиваюсь холодною водою, наношу легку сироватку і зволожувальний крем. Ноу-хау восени і взимку — додати в цей крем кілька крапель автозасмаги, тоді обличчя виглядатиме свіжішим».

Іноді перед зйомками актриса використовує спеціальні патчі під очі. А ввечері завжди ретельно знімає косметику гідрофільною олією та міцелярної водою, використовує тонік.

Раз на тиждень Даша робить пілінг-скатку, в результаті чого обличчя стає абсолютно гладеньким…

«Ну і, звичайно, я користуюся різними масками для домашнього застосування — у мене їх завжди кілька в холодильнику. Коли зовсім не лінь, заморожую лід з травами й протираю ним обличчя. Але це переважно влітку, а ось взимку — холодно», — ділиться порадою Даша Трегубова.

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