Уже зовсім скоро відбудеться головне свято зими — Новий рік 2022. Щоб мати в новорічну ніч неперевершений вигляд, важливо дібрати відповідну зачіску. Яку укладку зробити, щоб бути наймоднішою? Читайте в нашій добірці трендових зачісок на Новий рік 2022.

Невеликі м’які локони відмінно підійдуть для власниць як каре, так і волосся середньої довжини. Така зачіска виглядатиме дуже трендово і святково.

Для любительок розпущеного волосся в Новий рік 2022 добре підійде укладка з гучною назвою «голлівудські локони». Вона дасть вам змогу відчути себе справжньою зіркою Голлівуду і змінить вигляд.

Недбало зібрана зачіска-пучок з вільними пасмами біля обличчя підійде романтичним натурам. Така укладка надасть вашому новорічному образу легкості і повітряності.

Мерилін Монро досі є еталоном краси й жіночності. Зачіска діви завжди актуальна і чудово підійде і для новорічної ночі 2022.

У 2022 році популярними будуть зачіски на основі плетіння. Трендові укладки на майбутній Новий рік також не обійшлися без кіс. Вони матимуть чудовий вигляд з випущеними пасмами і локонами, пучками і навіть хвостами.

