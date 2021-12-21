Католицьке Різдво: скільки будуть відпочивати в Україні
21.12.2021
25 грудня весь світ відзначає Католицьке Різдво. В Україні цей день визнано також державним вихідним. А в законі про працю навпроти Різдва Христового стоять дві дати — 7 січня і 25 грудня. Скільки відпочиватимуть українці на Католицьке Різдво? На який день припадає свято? Читайте докладніше в матеріалі.
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До слова, Католицьке Різдво цього року припадає на суботу, а це значить, що в українців буде додатковий вихідний у понеділок.
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