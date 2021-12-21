Вівсянка – чудова ідея для смачного і корисного сніданку. Адже вівсяні пластівці містять повільні вуглеводи, які заряджають бадьорістю, а також вітаміни і мінерали, що так потрібні нашому організму. При цьому щоранку їсти кашу необов’язково. Є безліч страв, які можна швидко і просто приготувати з вівсяних пластівців. Учасниця «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилась рецептами найапетитніших та ситних сніданків з вівсянки.

Ягідний крамбл

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Інгредієнти:

Свіжі або заморожені ягоди — 4 ст. л.

Вівсяні пластівці — 4 ст. л.

Кардамон — ½ ч. л.

Олія — 1— 2 ст. л.

Мед — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Ягоди промити або попередньо розморозити. Викласти на дно порціонної керамічної форми та полити 1 ч. л. меду. В окремій ємності змішати вівсяні пластівці, кардамон, олію та мед, що залишився. Викласти поверх ягід. Випікати 10 – 15 хв. при 200 °С. Крамбл готовий, коли ягоди пустили сік, а верхівка підрум’янилась. Готову страву можна подати гарячою з кулькою морозива.

Домашня гранола

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Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 4 скл.

Цукати — ¾ скл.

Горіхи і насіння гарбуза або соняшника — ¾ скл.

Сухофрукти або сушені ягоди — ½ скл.

Мед — 4 ст. л.

Олія — 2 ст. л.

Кориця — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Сухофрукти залити окропом і залишити на 15 хв. Пластівці, цукати, рублені горіхи і насіння змішати. Пропорції можна варіювати на свій смак. У сотейник налити мед, олію і додати корицю. Нагрівати помішуючи, доки суміш не стане більш рідкою. Залити медовою сумішшю пластівці та добре перемішати. Викласти майбутню гранолу на вистелене пергаментом деко. Випікати 15 – 20 хв. при 175 °С, час від часу помішуючи. До готової граноли додати улюблені сухофрукти або сушені ягоди. Подавати з йогуртом або апельсиновим соком.

Смузі з червоної та чорної смородини

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 2 ст. л.

Червона смородина — 1 скл.

Чорна смородина — 1/3 ст.

Банан — 1 шт.

Натуральний йогурт — 150 мл

Морозиво (можна замінити кисломолочним сиром) — 200 г

Мед — за смаком

Спосіб приготування:

У чашу блендера помістити вівсяні пластівці та змолоти в борошно. Додати свіжу або заморожену смородину і нарізаний банан. Подрібнити все разом в пюре. Додати до ягідної суміші морозиво, йогурт та мед. Збивати до отримання однорідної маси. Готовий смузі розлити у склянки і прикрасити ягодами.

Кокосове вівсяне печиво

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Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 75 г

Цільнозернове борошно — 70 г

Кокосова стружка — 60 г

Олія — 6 ст. л.

Мед — 4 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Сухі інгредієнти змішати. Олію з’єднати з медом. Погасити соду лимонним соком і додати до медово-олійної суміші. Влити рідкі інгредієнти в сухі та перемішати. Деко вистелити пергаментним папером. Вологими руками сформувати кульки, викласти на папір і злегка притиснути ложкою, надаючи форму печива. Випікати 10 хв. при 200 °С.

Банановий хліб без цукру

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Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 1 ст.

Банан — 3 шт.

Молоко — ½ скл.

Кориця — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Змолоти в борошно 3/4 скл. вівсяних пластівців. У чашу блендера покласти банан, корицю і мелені пластівці. Залити молоком і збити. Всипати цільні пластівці та ложкою перемішати до однорідності. За бажанням можна додати сухофрукти або рублені горіхи. Вилити тісто в прямокутну форму і випікати 1 – 1,5 год. при 180 °С.

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