Перегорнувши останні аркушики листопада, грудень принесе з собою нові тренди в зимовому дизайні манікюру. На зміну листочкам і краплям води прийдуть сніжинки та зірки, а жовто-оранжеву палітру золотої осені змінять приглушені темні й насичені відтінки зими. Отже, яким буде найактуальніший дизайн манікюру на зиму 2021/2022?

Це і класичний чорний, і бордо, і темно-фіолетовий, чорнильно-синій, сливовий. Темні відтінки мають чудовий вигляд і на коротких, і на довгих нігтях. Наша вам порада: пограйте для різноманітності з матовою і глянцевою поверхнею.

Цього сезону металік модний у всьому: в одязі, макіяжі, взутті та аксесуарах. І йдеться не тільки про класичні золотий і сріблястий, а й про мідний відтінок, жовтий, червоний, рожевий та інші варіанти.

Запасіться білим лаком, який послужить вам полотном, і основними кольоровими відтінками для створення абстракції. Натхненням для вас послужать роботи Малевича, Кандинського, Поллока або вуличні графіті, які ви щодня спостерігаєте дорогою на роботу або в магазин.

Нетлінна класика, яка ніколи не вийде з моди. Як і в усі часи, дизайнери пропонують нам експериментувати з відтінками і шукати свій ідеальний червоний. Якщо хочете трохи відійти від стандарту, то попросіть майстра зробити вам манікюр у ретро-стилі, використовуючи червоний як акцент.

Жодних каменів, квітів та іншого декору! Основні риси: лаконічність, прямі прості лінії, однотонна гама і якщо і декор, то невигадливий і ненав’язливий.

Ще простіший варіант, ніж попередній. Тут максимально все просто: або нюдові відтінки лаку, або безбарвний лак, або його відсутність. За великим рахунком ви звільняєте себе від завдання добирати манікюр під образ, обстановку або подію. Сміливо вирушайте до майстра манікюру і здивуйте його тим, що віддаєте перевагу світло-бежевому лаку або нігтям зовсім без покриття.

Більше на тему: Догляд за шкірою після літа: головні правила

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.