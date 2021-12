Багато хто знає, що лляна олія корисна для здоров’я людини, але не всім відомо, яку шкоду несе цей продукт при неправильному використанні. Про користь і шкоду лляної олії, як правильно використовувати, а також чи можна вживати її в їжу розповів суддя «МастерШеф»-11 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Лляну олію виготовляють з насіння льону. Від інших рослинних олій її вигідно відрізняє вміст оптимальної кількості жирних кислот Омега-3, Омега-6 і Омега-9, а також безлічі корисних вітамінів. За складом і кількістю корисних властивостей цю олію можна порівняти з риб’ячим жиром, але без специфічного запаху.

Лляну олію достатньо приймати по 1–2 ст. л. в день. ЇЇ можна вживати як в чистому вигляді, так і додавати до їжі. Пам’ятайте, лляну олію в жодному разі не можна нагрівати! Якщо ви відчуваєте болі в животі, зменшіть дозу. Цей побічний ефект зникне за 3–5 днів. В іншому випадку – припиніть вживання.

За такої користі для тіла й організму людини, лляна олія також має багато протипоказань. При неправильному вживанні можливі побічні ефекти:

Також лляну олію категорично протипоказано:

