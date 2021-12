Як святкують Новий рік у різних країнах світу

Новий рік — одне з наймагічніших та найчарівніших свят у році. Щоправда, традиції святкування дещо різняться в різних країнах. Що саме заведено робити в Англії, Ізраїлі та на Кубі на Новий рік — читайте в нашому матеріалі.

Новий рік вважається інтернаціональним святом, однак спосіб його зустрічі відрізняється в багатьох країнах. Зокрема, італійці викидають із вікон старе побутове приладдя, а в Болгарії заведено з першим боєм курантів починати пристрасно цілуватися. Однак про все по черзі.

У цій країні рівно опівночі спалюють ляльки. Під час цього ритуалу так звані вдови починають гірко плакати та причитати за своїми поганими чоловіками. За звичаєм, у вдів перевдягнуті чоловіки, які нафарбовані та мають на головах перуки.

Тим, хто хоче цілий рік провести в подорожах, радять бігати під бій курантів із дорожньою сумкою навколо будинку. А якщо хтось мріє розбагатіти, потрібно опівночі одягнути білизну жовтого кольору. Тим, хто бажає налагодити своє особисте життя, потрібно надіти білизну червоного кольору.

Ще однією магічною силою еквадорці наділяють традицію, коли потрібно викинути надвір склянку з водою. Мовляв, якщо вона розіб’ється, то всі проблеми як рукою зніме.

Напередодні Нового року в цій країні діти обирають королеву світла Лючію. Її одягають у білу сукню, а на голову надівають корону з запаленими свічками. Лючія приносить смаколики та подарунки домашнім тваринам: котикам — вершки, собакам — цукрові кісточки, віслюку — морквинку.

В Англії в Новорічну ніч дорослі розігрують спектаклі для своїх дітей, основані на старих англійських казках. Вуличні торговці цілу ніч продають іграшки, маски та повітряні кульки, а вулицями проходять карнавали. Англійці традиційно обмінюються вітальними листівками. Як відомо, першу таку листівку надрукували у Лондоні в 1843 році.

Перед сном дітлахи ставлять на стіл тарілки для подарунків, які їм приносить Санта-Клаус.

Про прихід Нового року повідомляють дзвоном. Щоправда, роблять це дуже тихо. Для цього дзвін замотують у покривало. А коли годинник пробиває 12-ту, покривало знімають, і дзвін починає голосно повідомляти про прихід свята. В ці хвилини закохані зливаються в поцілунку під гілочкою омели, аби цілий рік не розлучатися.

На британських островах опівночі відчиняють задні двері, аби випустити Старий рік, а коли куранти проб’ють востаннє, відчиняють передні двері – і впускають Новий рік.

У цій країні Новий рік зустрічають із заходом сонця. Вночі непальці розпалюють вогнище та кидають у нього непотрібні речі. Наступного дня люди починають розмальовувати свої обличчя, руки та груди у незвичні візерунки. Після цього пускаються в танок і співають пісні просто на вулицях свого міста.

Біля ялинки у Франції ставлять дерев’яні та глиняні фігурки – саноти. Вони приносять удачу та щастя в році. За традицією, гарний господар-винороб повинен цокнутися з бочкою вина, аби привітати її зі святом і випити за майбутній врожай.

У цій країні Новий рік вважається другим Різдвом. У цю ніч фіни збираються за столом і намагаються дізнатися про своє майбутнє. Вони активно ворожать на воску, зливаючи його на холодну воду.

Німці схиляються до думки, що Санта-Клаус приїжджає на віслюку, аби привітати усіх із Новим роком. Як і в Англії, німці ставлять на стіл тарілку для подарунків, а у взуття кладуть сіно, аби пригостити віслюка Санти.

Напередодні Нового року кубинці заповнюють водою весь посуд, що є в домі, а опівночі виливають рідину з вікон. Таким чином вони бажають усім світлого та чистого свята.

Під бій курантів жителі Острова Свободи мають з’їсти 12 виноградинок. На їхню думку, це принесе процвітання та мир на весь рік.

Угорці у перші секунди Нового року свистять у дитячі дудочки та свистульки. Таким чином вони проганяють від своїх домівок усю нечисту силу, закликаючи у дім радість та достаток. На стіл угорці обов’язково ставлять квасолю та горох, який, за їхньою традицією, має допомогти зберегти силу духу та тіла, яблука — красу та кохання, горіхи захищають від біди, часник — від хвороб, а мед здатен підсолодити життя.

Японці одягають своїх дітлахів у нове вбрання. На їхню думку, це приносить здоров’я та удачу в Новому році. Під подушку заведено класти картинку із зображенням парусника, на якому пливуть казкові чарівники — сім покровителів щастя.

Про прихід Нового року віщує 108 ударів дзвону. За давнім повір’ям, кожний удар дзвону вбиває один із людських пороків, решта — знищує всі їхні відтінки.

Також варто починати рік зі сміху. Він приносить удачу.

Греки, коли йдуть у гості, беруть із собою великий камінець, аби кинути біля порогу господарів дому. При цьому вони кажуть такі слова: «Нехай багатство буде настільки великим, як цей камінь».

Болгари опівночі вимикають світло та чоловіки з жінками зливаються у пристрасних поцілунках. Вони певні, що темрява сховає усі їхні таємниці та принесе щастя у Новому році.

