Стейк — це шалено смачна, але досить складна у приготуванні страва. Різновидів м’ясного делікатесу є дуже багато. Як легко і недорого приготувати стейк? І як правильно вибрати м’ясо? На ці питання нам відповів фіналіст проєкту «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян.

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Щоб дивувати відвідувачів, шеф-кухарі шукають нові цікаві рішення приготування та подачі страв. Тому зараз особливою популярністю користуються альтернативні стейки.

Альтернативні стейки вирізаються з абсолютно різних частин тварин:

лопатка (топ-блейд)

пашина (стейк фланк і скерт)

кострець (піканья, рамп)

поперекова частина (сірлоїн)

Особливість таких стейків полягає в їх недоліках, наприклад:

неправильній формі, яка робить нарізку однакових шматків важкою або неможливою

сухожиллях, які проходить через весь відруб

волокнах м’яса, розташованих уздовж стейка, а не поперек

Про те, як вибрати ідеальний стейк, розповів фіналіст проєкту «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян.

При виборі м’яса важливо розуміти: якщо преміальні частини будуть цілком їстівні і в недорогому м’ясі, то альтернативні стейки смачні і не вимагають тривалого попереднього маринування, тільки якщо їх готувати з хорошого, витриманого м’яса вгодованого зерном бика м’ясної породи.

Стейками можна вважати м’ясо, яке визріло, або певну частину туші, яка правильно зачищена, відрізана під правильним кутом. У goodvine великий асортимент вибору стейків і ці стейки так і називаються “стейк-хвилинка”, “стейк-брекфест” та багато інших. Це допоможе наштовхнути покупця на те, що це м’ясо смажиться, як стейк. Необов’язково стейк повинен бути дорогим. Будь-який українець, якщо він правильно підбере шматок туші, може посмажити її, як стейки, і це буде дуже смачно.

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