Стейк — це шалено смачна, але досить складна у приготуванні страва. Різновидів м’ясного делікатесу є дуже багато. Як легко і недорого приготувати стейк? І як правильно вибрати м’ясо? На ці питання нам відповів фіналіст проєкту «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян.

Щоб дивувати відвідувачів, шеф-кухарі шукають нові цікаві рішення приготування та подачі страв. Тому зараз особливою популярністю користуються альтернативні стейки.

Альтернативні стейки вирізаються з абсолютно різних частин тварин:

Особливість таких стейків полягає в їх недоліках, наприклад:

Про те, як вибрати ідеальний стейк, розповів фіналіст проєкту «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян.

При виборі м’яса важливо розуміти: якщо преміальні частини будуть цілком їстівні і в недорогому м’ясі, то альтернативні стейки смачні і не вимагають тривалого попереднього маринування, тільки якщо їх готувати з хорошого, витриманого м’яса вгодованого зерном бика м’ясної породи.

