Гороскоп на 21 грудня 2021 року підкаже, кому варто зосередитися на роботі, у кого можливі небувалі перемоги, а на кого чигає небезпека. Читайте гороскоп на 21 грудня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

У вівторок Овни можуть бути переповнені емоціями. Якщо спрямувати їх у продуктивне русло ― на вас чекають приємні результати.

Можливі труднощі та непорозуміння в робочих процесах. Не варто «спускати собак» ― усе можна вирішити мирно.

У вівторок Близнюки можуть відчути приплив енергії та підвищення продуктивності. Не варто довіряти малознайомим людям у важливих питаннях.

День планування та ухвалення рішень, які впливатимуть на життя наступні кілька років. Можливі приємні сюрпризи від близьких.

День буде збалансований і наповнений продуктивними енергіями. Варто використати час для вирішення питань, які давно залишаються відкритими, ― є шанс їх успішного завершення.

У Дів може бути складний день. Якщо не поберегти емоції, то можливий конфлікт із близькими людьми. Не можна ухвалювати поспішних рішень.

Хтось на роботі може неочікувано допомогти у вирішенні важливих для вас питань. Для Терезів буде позитивний день, не варто звертати увагу на негатив.

Можливі нові приємні зустрічі та сюрпризи. Скорпіони можуть вразити своїм умінням вирішувати проблеми. Не варто загострювати конфлікти, навпаки ― день підходить для примирення.

Стрільцям варто бути обачними під час ухвалення ділових рішень ― на роботі можуть бути проблеми через недоброзичливців.

Козероги у вівторок можуть зустріти зрілу людину, яка допоможе із життєво важливими викликами і дасть можливість чогось у неї навчитися на майбутнє.

Для Водоліїв найкращий день для самонавчання ― можна починати займатися на курсах, вивчати предмет або освоювати нові навички.

У вівторок Рибам треба бути особливо уважними ― небезпека для здоров’я дуже висока. Не варто бувати у місцях великого скупчення людей і користуватися небезпечними шляхами.

Більше на тему: Як очистити дім від нечисті

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.