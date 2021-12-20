Гороскоп на 21 грудня 2021 року підкаже, кому варто зосередитися на роботі, у кого можливі небувалі перемоги, а на кого чигає небезпека. Читайте гороскоп на 21 грудня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

У вівторок Овни можуть бути переповнені емоціями. Якщо спрямувати їх у продуктивне русло ― на вас чекають приємні результати.

Телець

Можливі труднощі та непорозуміння в робочих процесах. Не варто «спускати собак» ― усе можна вирішити мирно.

Близнюки

У вівторок Близнюки можуть відчути приплив енергії та підвищення продуктивності. Не варто довіряти малознайомим людям у важливих питаннях.

Рак

День планування та ухвалення рішень, які впливатимуть на життя наступні кілька років. Можливі приємні сюрпризи від близьких.

Лев

День буде збалансований і наповнений продуктивними енергіями. Варто використати час для вирішення питань, які давно залишаються відкритими, ― є шанс їх успішного завершення.

Діва

У Дів може бути складний день. Якщо не поберегти емоції, то можливий конфлікт із близькими людьми. Не можна ухвалювати поспішних рішень.

Терези

Хтось на роботі може неочікувано допомогти у вирішенні важливих для вас питань. Для Терезів буде позитивний день, не варто звертати увагу на негатив.

Скорпіон

Можливі нові приємні зустрічі та сюрпризи. Скорпіони можуть вразити своїм умінням вирішувати проблеми. Не варто загострювати конфлікти, навпаки ― день підходить для примирення.

Стрілець

Стрільцям варто бути обачними під час ухвалення ділових рішень ― на роботі можуть бути проблеми через недоброзичливців.

Козеріг

Козероги у вівторок можуть зустріти зрілу людину, яка допоможе із життєво важливими викликами і дасть можливість чогось у неї навчитися на майбутнє.

Водолій

Для Водоліїв найкращий день для самонавчання ― можна починати займатися на курсах, вивчати предмет або освоювати нові навички.

Риби

У вівторок Рибам треба бути особливо уважними ― небезпека для здоров’я дуже висока. Не варто бувати у місцях великого скупчення людей і користуватися небезпечними шляхами.

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