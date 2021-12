Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень ‌з 20 ‌по‌ ‌26 грудня 2021 року.

Ідеальний час для пошуку нового місця роботи, якщо на старому щось не влаштовує. Також зараз можна просити про підвищення заробітної плати. До пропозицій, які надходитимуть, варто ставитися з обережністю. А нових знайомих ретельно перевіряти, щоб не помилитися.

Комплекси краще відкинути вбік, щоб продемонструвати оточенню свої таланти: ви не пошкодуєте! З’явиться спокуса купити щось абсолютно не потрібне. Намагайтеся здолати це бажання.

Цього тижня ви матимете чимало приводів для хвилювань. Головне ― не дійте зопалу, і ви не накоїте помилок. Краще, якщо поруч із вами будуть однодумці. Подбайте про своє здоров’я, не нехтуйте лікуванням, якщо воно вам потрібне.

Усі важливі робочі справи завершіть до вихідних. Не намагайтеся втекти від своїх почуттів: краще зізнатися. Сімейні Раки можуть відчувати складнощі у стосунках. Цей період треба просто пережити.

У будь-яких невдачах, які можуть статися з вами зараз, важливо не панікувати, а знайти їх причину. Тоді вам вдасться уникнути проблем. Можна експериментувати із зовнішністю ― запишіться в салон краси. Порадуйте себе змінами, на які не могли наважитися раніше!

На вас чекає спокійний і радісний період. Хороші новини принесуть діти, що дасть вам привід пишатися ними. Старше покоління потребуватиме уваги, доведеться погодитися з цим. У борг зараз краще не давати навіть близьким людям — є ризик зіпсувати стосунки.

Вам показаний сімейний відпочинок. Роботу поки краще відсунути на другий план, незважаючи на всі амбіції. Непрості стосунки можуть скластися з близькими друзями. Дайте їм час: непорозуміння вирішиться.

Намагайтеся уникати спілкування з неприємними вам людьми. Зараз важливо накопичувати енергію, а не марнувати її на дрібниці. Будь-які авантюри в ці дні не для вас. Тримайтеся подалі від усього нового. Краще зробити генеральне прибирання вдома, викинувши непотрібні речі.

Ви будете не готові до напруженого періоду, який вам підкинула доля. Щоб пережити його без проблем, ухвалюйте рішення спокійно. У вихідні вам просто потрібен відпочинок! Причому краще, якщо він буде пасивним, а чи не активним.

Не бійтеся зараз витратити багато грошей на себе: цей період призначений для цього! Купуйте подарунки собі, робіть сюрпризи близькими. Зателефонуйте людині, з якою перестали спілкуватися якийсь час тому. Вона чекає від вас сигналу.

Вам усе вдаватиметься. І вдома впораєтеся з усіма побутовими питаннями, і на роботі сяйнете своїми знаннями. Тільки от із колегами може виникнути нерозуміння — не з вашої вини, а на тлі заздрощів до вас. Будьте обережні на дорозі зараз!

Цей тиждень вдалий для підписання документів та ухвалення серйозних рішень. Період сприятливий для спілкування: заводьте нові знайомства і підтримуйте старі ― вам це на руку. Будьте поблажливі до чужих слабкостей.

