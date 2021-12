Гороскоп на 20 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 20 грудня від екстрасенсів СТБ.

Ви можете виявити зайві емоції і тим самим завдати багато клопоту не тільки собі, а й іншим. Будьте обережні щодо нових знайомих, оскільки є небезпека потрапити на гачок людей із сумнівним родом занять.

Конфлікти з родичами можуть затьмарити ваш настрій. Ви зможете у багатьох питаннях розставити крапки над «і». Це за умови, що не опускатиметеся до грубості. У стосунках із коханою людиною постарайтеся обійтися без зауважень. А в решті день благополучний.

День може виявитися сприятливим для всього, що пов’язане з любов’ю та особистим життям. Самотнім представникам знака варто більше часу проводити поза стінами домівки, оскільки є можливість зустріти свою долю. Зараз важливо помітити того, хто призначений вам зірками, і, можливо, виявити деяку хитрість у «бойових діях». Уникайте боргових зобов’язань.

День сприятливий для будь-яких починань. Навіть у разі виникнення труднощів ви негайно отримуватимете допомогу. Спірні питання намагайтеся вирішувати спокійно. Зараз вдалий час для нових знайомств і стосунків.

Цей день невдалий для вас. Можуть виникнути різні конфлікти, суперечки та розбіжності. Остерігайтесь підступності та обману. А зі свого боку не допускайте насильства, навіть у словесній формі. Ваша сила ― в умінні переконувати, а не стукати кулаком по столу.

На цьому етапі у багатьох питаннях ви будете на коні. Саме час зайнятися втіленням своїх планів у життя. У цьому вам допоможе близька людина. Утримайтеся від вживання алкогольних напоїв у компаніях, де є можливість виникнення конфлікту.

Цього дня ви опинитеся в центрі цікавих подій. Але вам поки що краще залишатися пасивним спостерігачем. В іншому разі ви можете допустити кілька хибних кроків, які хоч і не потягнуть особливих ускладнень, але завдадуть клопоту.

Цей день сприятливий для вас майже у всьому. Тільки намагайтеся не давати обіцянок. Обставини можуть скластися так, що вам буде складно їх виконати, причому з незалежних від вас причин. Зараз не беріть кредитів і не давайте грошей у борг.

Ви можете мати піднесений настрій і будете сповнені добрих намірів. Можливо, багато часу заберуть побутові питання. Але клопоти подарують вам чимало позитивних емоцій. Намагайтеся у всьому бачити тільки добре.

Цей день обіцяє принести нові враження, що помітно прикрасять життя. Цілком імовірно, що це пов’язано з коханою людиною. А якщо ваше серце ще не зайняте, то саме зараз там може оселитися справжнє почуття. Уважно подивіться навколо: можливо, ця людина вже поряд.

Не давайте зараз жодних обіцянок, бо вам не вдасться виконати практично нічого з обіцяного. Зловживання зеленим змієм може добряче нашкодити, якщо втратите відчуття міри. Особливу обережність треба виявити з малознайомими людьми, щоб не стати жертвою підступного наміру.

Цей день може подарувати вам чимало приємних миттєвостей. Ви можете поринути в шквал пристрастей, а можете плисти за течією любові. Хоча зараз час сприятливіший для активного прояву почуттів. Що більше ви віддаватимете тепла, то більше отримаєте натомість.

