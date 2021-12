Гороскоп на 19 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 19 грудня від екстрасенсів СТБ.

Зірки рекомендують Овну бути пильним з підрахунками фінансів, щоб не допустити непоправної помилки.

Самопочуття Тельців загалом має бути добрим. Захоплення зимовими видами спорту дасть змогу поєднати приємне з корисним.

Період сприятливий для спілкування з впливовими людьми старшого покоління, будівництва, купівлі-продажу нерухомості, земельних ділянок.

Раку доведеться розправлятися з конкурентами, які вже відверто капостять. Жінкам цього знака треба подбати про зовнішність, сходити в салон краси та до косметолога.

Імовірно, вам не сподобається прагнення родичів поїхати на свято до іншої країни чи міста. Крім того, ви відчуєте, як старші члени сім’ї сковують вашу свободу.

Іде сприятливий період, особливо для підприємницької діяльності. Не бійтеся експериментувати. Навіть якщо ви припуститеся помилок, то до жодних серйозних наслідків це не призведе.

Зірки рекомендують Терезам присвятити цей день домашнім справам, рутині та відпочинку. Тим більше, якщо у вас відпустка або відгул.

Наприкінці тижня складається гарна ситуація для ремонту, господарських закупівель, вирішення майнових питань, купівлі нерухомості та земельних ділянок.

Практично всі справи, заплановані вами на цей день, будуть ладнатися, і це надасть сили працювати ще більше. Якщо зрозумієте, що ще не готові до ухвалення будь-яких рішень, не форсуйте події.

Козеріг уже зранку поставить собі мету, тому збити його зі шляху нереально. Емоційне тло досить стабільне, отже, немає приводу для сварок та конфліктів.

Дрібні господарські заходи, хоч і вимагатимуть від вас багато часу та сил, будуть виконані якісно та надовго позбавлять турбот у майбутньому.

Займайтеся тим, що легко. Зараз вам може знадобитися допомога, не відмовляйтеся від неї. Саме друзі, знайомі та близькі люди прийдуть на допомогу, причому про це навіть не доведеться просити.

