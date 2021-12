Гороскоп на 18 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 18 грудня від екстрасенсів СТБ.

Не завантажуйте себе чужими проблемами, зосередьтеся на своїх. Можливо, вам надійдуть цікаві ділові пропозиції від старих знайомих, але з відповіддю не поспішайте, бо все ще не раз може змінитися. Зверніть увагу на своє здоров’я.

День чудово підходить для обговорення будь-яких ділових питань. Ви точно знаєте, чого хочете і на які поступки готові піти. Наразі доведеться витрачати набагато більше енергії на справи, які раніше давалися з легкістю. Встигнете ви зробити трохи менше, зате якість виявиться чудовою.

Ви можете виявити себе добрим стратегом. Не впирайтесь і не наполягайте на своєму, але й нехтувати собою не дозволяйте. Уникайте змішувати особисті та ділові відносини. Варто згадати про старі зв’язки. Вони можуть бути для вас корисними.

Стережіться бути надто відвертим навіть із близькими людьми, бо все сказане може обернутися проти вас. Не варто брати в ділові партнери людей, до яких ви маєте почуття більші, ніж просто симпатію. У такому разі ви станете абсолютно необ’єктивними, і від цього може постраждати справа.

Субота стане результативною, якщо ваші дії будуть рішучими і ви виявите винахідливість. Використовуйте цей день для старанної роботи на благо своїх інтересів. Не озирайтеся на всі боки в пошуках схвалення та підтримки, інакше марно згаєте час.

Не будуйте серйозних планів, не давайте обіцянок своїм діловим партнерам, а також не беріть кредитів, оскільки обставини можуть складатися не надто сприятливо. Не нехтуйте порадами більш досвідчених людей.

Цей день підходить для обговорення довгострокових планів, серйозних розмов. Намагайтеся формулювати свою думку гранично ясно. Займіться пошуком інформації, яка вас цікавить. Ви можете знайти щось дуже потрібне. Тримайте свої емоції при собі, тоді ви зможете обстояти свою позицію.

День навряд чи виявиться значним, швидше мине у звичному режимі. Але від вашої поведінки залежатимуть взаємини з оточенням. Зараз ви можете своєю неувагою або холодністю образити близьку людину і через це потім відчувати ніяковість. А якщо виявите душевну теплоту, не зіткнетеся з докорами на свою адресу.

Намагайтеся зайняти день тими справами, які вам приємні. Якщо з якоюсь людиною стосунки зараз не складаються, не намагайтеся до неї достукатися. Краще відкладіть на якийсь час вирішення цього питання. Інакше конфлікт, що розгорається, не дасть знайти вихід зі становища.

Бережіть сили та здоров’я, уникайте стресових ситуацій та дій, пов’язаних із сильною розумовою напругою. Пам’ятайте, що спокій у всіх ситуаціях допоможе вам зберегти свої сили, які знадобляться в майбутньому. Можна і треба розмірковувати на професійні теми. На думку спадуть цікаві ідеї та несподівані відповіді на питання, які давно вас турбують.

Дуже багато з того, що ви запланували на цей день, здійснити не вдасться. На шляху до мети з’являться несподівані перешкоди, а вам не вистачить витримки і терпіння, щоб їх подолати. Не дуже успішно справи можуть складатися і в особистому житті.

Ви відчуєте нестачу життєвої енергії. Щоб відновити сили, треба добре відпочити. Не уникайте приємних компаній. Якщо у вас намічаються серйозні зустрічі, переговори чи справи, краще їх перенести на деякий час.

