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Домашнє печиво: 10 простих рецептів від учасників «МастерШеф»

17.12.2021

На карантині найкращим рішенням буде зібратися всією сім’єю і приготувати домашнє печиво. Тим паче, що учасники «МастерШеф» поділилися своїми перевіреними рецептами. Читайте в матеріалі.

домашнее печенье рецепт

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Класичне імбирне печиво

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно — 250 г + для роботи з тістом
Масло вершкове — 20 г
Цукор тростинний — 2 ст. л.
Молоко — 3 ст. л.
Мед — 2 ст. л.
Яйце куряче — 1 шт.
Розпушувач — 0,5 ч. л.
Імбир мелений — 2 ч. л.
Кориця мелена — 2 ч. л.
Сіль — 0,5 ч. л.

Для глазурі:

Білки яєчні — 2 шт.
Цукрова пудра — 225 г
Сік лимонний — 1 ст. л.

Приготування:

  1. У глибоку миску кладемо 20 г вершкового масла. Додаємо 2 ст. л. тростинного цукру. Рекомендовано використовувати саме тростинний, тому що це позитивним чином позначиться на кольорі імбирного печива.
    Додаємо до масла 3 ст. ложки молока і 2 ст. ложки рідкого меду.
  2. Ставимо миску на водяну баню і перемішуємо весь її вміст віночком доти, поки масло з цукром і суміш не стануть однорідною масою.
  3. Просіваємо 250 г борошна. У нього додаємо 0,5 ч. ложки розпушувача, 2 ч. ложки меленого імбиру, 2 ч. ложки кориці, 0,5 ч. ложки солі. Перемішуємо. Додаємо 1 яйце.
  4. Починаємо перемішувати тісто виделкою, додаємо рідкі інгредієнти з водяної бані. Продовжуємо перемішувати виделкою.
  5. Коли консистенція тіста дозволить, беремо його в руку і починаємо вимішувати на дошці.
  6. Вмикаємо духовку, щоб вона заздалегідь розігрілася до температури 180 градусів. В цей час приступаємо до створення печива. Притрушуємо робочу поверхню борошном і розкатуємо тісто в пласт товщиною близько 5 мм.
  7. Вирізаємо з розкатаного тіста печиво різноманітної форми. Для спрощення цієї процедури скористайтеся готовими формочками.
  8. Викладаємо печиво на деко, застелене папером для випічки, таким чином, щоб фігурки не торкалися одна одну.
    Відправляємо печиво в духовку на 10—15 хвилин.
  9. Поки імбирне печиво випікається, пропонуємо не витрачати час даремно і приготувати глазур, якою ми будемо прикрашати різдвяне печиво в самому кінці приготування. Для приготування глазурі нам буде потрібно 225 г цукрової пудри, 2 яєчні білки і 1 ст. ложка лимонного соку. Збиваємо всі інгредієнти міксером, поки не отримаємо консистенцію, схожу на густу сметану. Даємо білкової глазурі постояти 10 хвилин.
  10. Кладемо глазур в кулінарний мішок або в поліетиленовий пакет з відрізаним куточком.
  11. Виймаємо печиво з духовки, даємо йому охолонути і прикрашаємо приготовленою глазур’ю. Ви можете придумати найвигадливіші малюнки та візерунки, у вас буде величезний простір для творчості! Також це принесе велике задоволення дітям, тож імбирне печиво можна прикрашати всією сім’єю!

имбирное печенье

Кокосове печиво

Інгредієнти:

Борошно — 100 г
Цукор — 100 г
Кокосова стружка — 200 г
Яйця — 2 шт.
Розпушувач — 1 ч. л.

Приготування:

  1. Яйця збити з цукром.
  2. Додати кокосову стружку, перемішати.
  3. Всипати борошно з розпушувачем, знову перемішати.
  4. Прибрати тісто в холодильник на півгодини.
  5. Руки змочити водою і сформувати з тіста печиво.
  6. Випікати за температури 180 градусів близько 15 хвилин.

кокосовое печенье

Яблучне печиво

Інгредієнти:

Цукор — 120 г
Ванілін — 1 пакетик
Яйця — 4 шт.
Маргарин — 200 г
Борошно — 500 г
Розпушувач — 1 пакетик
Яблука — 3 шт.

Приготування:

  1. Яйця розтираємо з цукром і ваніліном, додаємо розтоплений маргарин, перемішуємо, потім борошно, змішане з розпушувачем, і вимішуємо ложкою тісто.
  2. Яблука чистимо і ріжемо дрібними кубиками, додаємо в тісто.
  3. Викладаємо столовою ложкою невеликі гірки на деко, застелене папером для випічки, і випікаємо в розігрітій до 200 °С духовці до золотистого кольору буквально 10—15 хвилин.

яблочное печенье

Вівсяне печиво з медом

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 300 г
Вершкове масло — 130 г
Мед — 130 г
Лимонна цедра — 2 ст. л.
Кориця — 1 ст. л.
Сіль за смаком

Приготування:

  1. Приблизно третину пластівців подрібнити в борошно за допомогою блендера.
  2. Вершкове масло і ложку кориці покласти в каструльку і розтопити на слабкому вогні.
  3. Додати мед, цедру лимона, вівсяне борошно та інші пластівці. Потім посолити, добре перемішати і дати тісту трохи настоятися.
  4. За допомогою ложки викласти тісто на деко і відправити в духовку на 20 хвилин до підрум’янювання і появи медового аромату.

овсяное печенье

Грецьке різдвяне печиво

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 600 г
Вершкове масло — 400 г
Цукрова пудра — 1 скл.
Мигдаль — 100 г
Коньяк — 75 мл
Яйце — 1 шт.
Сода — 1 ч. л.
Розпушувач — 1 пакетик

Приготування:

  1. До розм’якшеного вершкового масла додати яйце, цукрову пудру, розпушувач тіста, соду і коньяк. Поступово додаючи борошно, замісити м’яке, але не липке тісто.
  2. Кожен мигдальний горішок загорнути в шматочок тіста і сформувати печиво у вигляді півмісяця.
  3. Готове печиво укласти на деко і випікати в духовці при 180 градусах протягом приблизно 10 хвилин.
  4. Коли печиво трохи охолоне, обсипати його цукровою пудрою і викласти на блюдо.

греческое печенье

Бананове печиво

Інгредієнти:

Банани — 4 шт.
Вівсяні пластівці — 400 г
Родзинки за смаком
Насіння соняшника за смаком

Приготування:

  1. Банани подрібніть в блендері і додайте вівсянку. Повинна вийти густа маса. Додайте інші інгредієнти за смаком і залиште на 5 хвилин, щоб маса краще схопилася.
  2. Деко застеліть папером для випічки і ложкою викладіть печиво.
  3. Випікайте 10—15 хвилин в духовці при 170 градусах доти, поки печиво не підрум’яниться і стане золотистим по краях.

банановое печенье

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Шоколадне печиво

Інгредієнти:

Шоколад для плавлення — 240 г
Вершкове масло — 4 ст. л.
Борошно — 2/3 чашки
Розпушувач — 1/2 ч. л.
Сіль — 1/2 ч. л.
Яйця — 2 шт.
Цукор — 3/4 чашки
Ванільний цукор — 1 ч. л.
Шоколад, нарізаний на шматочки — 150 г

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Застеліть деко для випічки пергаментним папером.
  3. Подрібніть шоколад на шматочки.
  4. Змішайте міксером цукор, яйця і ванільний цукор (близько 4 хвилин).
  5. Розтопіть 240 г шоколаду з маслом на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
  6. Додайте розплавлений шоколад в цукрово-яєчну суміш і змішайте на низькій швидкості.
  7. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Додайте в шоколадну суміш і перемішайте.
  8. Покладіть у тісто шоколад шматочками і перемішайте.
  9. Викладіть кругле печиво за допомогою столової ложки на деко для випічки на відстані 5—7 см одне від одного.
    Випікайте в духовці 12—15 хвилин.

шоколадное печенье

Печиво з передбаченнями

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 1 скл.
Цукрова пудра — 1/2 скл.
Яєчний білок — 3 шт.
Олія — ​​4 ст. л.
Крохмаль кукурудзяний (маїсовий) — 2 ст. л.
Ванільний цукор — 1 ст. л.
Сіль — 1 дрібка

Приготування:

  1. Борошно і крохмаль просійте у велику миску. В окремому посуді збийте білки в піну. Продовжуючи збивати, всипте в білки пудру і ванільний цукор.
  2. У борошно з крохмалем додайте масло і 3 столові ложки холодної води. Додайте білки і вимішуйте тісто. Воно повинно вийти не дуже густим. Залиште тісто на 15—20 хвилин.
  3. На деко постеліть лист пергаменту з намальованими кругами діаметром 8 см на відстані 2 см один від одного.
  4. Змастіть пергамент маслом і викладіть за допомогою чайної ложки на кожен круг тісто, розподіляючи його рівним шаром по всій площі круга.
  5. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці не більше 8 хвилин.
  6. Вийміть деко, випечені круги швидко зніміть з пергаменту на робочу поверхню. На середину круга кладіть папірець з побажанням і складіть круг навпіл, потім ще раз навпіл, не склеюючи. Дайте охолонути.

печенья с предсказаниями

Печиво «Картопля» зі смаком тірамісу

Інгредієнти:

Печиво — 150 г
Какао-порошок — 0,5 скл.
Кава чорна — 5 ст. л.
Сир вершковий — 3 ст. л.
Коньяк — 1 ст. л.
Цукор — 1 ч. л.

Приготування:

  1. Варимо натуральну каву, проціджуємо, відливаємо п’ять чайних ложок і додаємо ложку цукру.
  2. Печиво савоярді (або будь-яке бісквітне печиво) подрібнюємо в блендері.
  3. Додаємо каву, сир (кімнатної температури), коньяк і гарненько розминаємо.
  4. Отриману вологу масу скачуємо в кульки, обвалюємо в какао і ставимо в холодильник на годину.

печенье картошка

Печиво до чаю

Інгредієнти:

Яєчні жовтки — 2 шт.
Ванільний цукор — 1 пакетик
Борошно — 230 г
Цукрова пудра — 80 г
Вершкове масло — 120 г
Лимонна цедра — 3/4 ч. л.

Приготування:

  1. Розігріти духовку до 175 градусів.
  2. Застелити пергаментним папером, змастити маслом і присипати борошном.
  3. Просіяти борошно і цукор в одну миску.
  4. Додати розм’якшене вершкове масло, яєчні жовтки і лимонну цедру.
  5. Перемішати інгредієнти до однорідності.
  6. Місити 5—10 хвилин, щоб тісто стало еластичним.
  7. Сформувати тісто в «ковбаску» і порізати на кружечки.
  8. Покласти кружечки на деко і випікати 10 хвилин.

печенье к чаю

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