17 грудня православні християни відзначають День святої великомучениці Варвари. Хочете дізнатися, яким було її життя та про які потреби до неї моляться?

17 грудня православна церква вшановує великомученицю Варвару, яка жила та страждала при імператорі Максиміані. Перед своєю стратою свята звернулася до Бога та попросила його про дар, яким після смерті рятуватиме від хвороб та раптової смерті всіх, хто згадуватиме про неї та її муки.

Варвара жила в Іліополі Фінійському наприкінці 3 і на початку 4 століття. Вона була єдиною донькою знатного язичника Діоскора, який рано втратив дружину.

Дівчина росла неймовірною красунею та розумницею. Батько сильно переймався, що хтось може позаздрити його доньці та заподіяти шкоду. Аби вберегти її, чоловік побудував спеціальний замок, з якого Варвара могла виходити лише з дозволу батька.

Коли дівчина стала повнолітньою, батько вирішив видати її заміж. Проте Варвара не прагла заміжжя і завжди відхиляла пропозицію ймовірного чоловіка. У той час дівчина вже знала про Христа Спасителя і таємно прийняла святе хрещення. Батько розізлився за таке рішення та назвав Варвару зрадницею. Він видав таємницю доньки тодішньому правителю Максиміану та віддав йому її на розправу.

Спочатку цар намагався відмовити Варвару від віри та принести жертву ідолам. Однак дівчина виявилася незламною. Вона привселюдно оголосила себе християнкою. Це не сподобалося Максиміану, і він наказав жорстоко катувати дівчину. За даними церковних хронік, тоді до святої явився Христос, який зцілив її рани та пообіцяв велику нагороду у Царстві Небесному за перенесені страждання.

Правитель був шокований твердістю дівчини і наказав її стратити. Аби більше принизити бідолашну, він змусив її роздягнутися та йти на ешафот голою. Катом Варвари призначили її рідного батька Діоскора. Проте Господь створив диво та неземним світлом огорнув Варвару, аби ніхто не побачив її оголеного тіла.

Кати святої – Максиміан та Діоскор – не мали змоги довго зловтішатися над загибеллю святої. Відразу після страти почалася сильна злива, і обидва язичники згоріли від удару блискавки.

Залишки великомучениці поховали в місті Галентіан. Над її могилою люди збудували церкву, в якій зцілялися люди.

Святій Варварі моляться, коли бояться померти без сповіді та святого причастя. Також просять зберегти від тяжких хвороб та раптової смерті. Крім цього, до великомучениці звертаються, коли хочуть, аби добре пройшли пологи та були здоровими діти.

У цей день прийнято готувати солодощі на свята: горіхи в цукрі, медові ягоди та фрукти, пряники та льодяники.

У давнину на Русі збиралися та ворожили на судженого. Наприклад, наливали воду у посудину, брали дерев‘яну ложку та кидали туди. Чия ложка першою відійде від країв, та перша заміж вийде.

Також ставили Варварі запитання. Брали аркуш паперу та ділили навпіл. Потім висипали на нього жменю круп, намагаючись потрапити на середину. Якщо більша частина круп розсипиться на праву сторону – відповідь позитивна, і навпаки, на ліву сторону – негативна. Якщо ж порівну – запитання залишилося відкритим, і дізнатися його відповідь можна лише за рік.

З Днем Варвари також пов’язано багато прикмет на погоду. Зоряне небо пророкує найближчі морози, похмуре – відлигу. Коли вранці на свято морози, такою ж буде погода в найближчі дні, а коли тепло – чекайте на хороший врожай льону.

