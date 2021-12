Актор Тарас Цимбалюк святкує день народження. Сьогодні, 16 грудня, чоловікові виповнюється 32 роки. Редакція сайту STB.UA вітає актора!

Тарас Цимбалюк — український актор театру і кіно, який особливо припав до душі глядачеві костюмованої драми «Кріпосна». Роль справжнього українського коваля була до снаги лише Тарасу, адже не секрет, що кастинг на це місце тривав досить довго.

Редакція сайту STB.UA вітає Тараса Цимбалюка і бажає творчих успіхів!

