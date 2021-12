Улюблена робота вже не тішить? Відчуваєте постійну втому? У неробочий час не можете розслабитися та відпочити? Здається, у вас симптоми вигорання на роботі. Час бити на сполох!

Як не дивно, у кожної епохи є свій «недуг». В один час це була істерія, в інший – невроз нав’язливих станів. А сьогодні це синдром емоційного вигорання. Саме поняття було запроваджене в нашу культуру відносно давно (1974 р.). Але тоді йшлося про професійне вигорання людей допоміжних професій (лікарів, педагогів), а також про тих, хто змушений виконувати монотонну роботу (оператор зв’язку, наприклад). Теперішній стан речей набагато страшніший. Ітиметься про виснаження на тлі достатку, про відсутність бажання, радості на тлі зовнішнього добробуту і постійних спокус.

Психолог і психоаналітик Анна Кушнерук зазначає, що лікарі душі щодня стикаються з подібними запитами: «Допоможіть, зі мною щось не те. Я раніше міг/могла місяцями й роками працювати без відпустки, не спати, й мені було добре. А тут ніби й сплю, і навіть на масаж ходжу, але мені нічого не хочеться і весь час всередині порожньо».

Коли ж фахівець починає розпитувати про колишнє «ідеальне самопочуття», стає страшно, адже людина описує себе, як мінімум, у стані гіпоманії. А це постійна легка збудженість, відсутність потреби в якісному сні, їжі, відпочинку, насолоді.

Також симптомами вигорання є:

І до цього страшного стану людину штовхає сучасне ділове життя. «Нас оцінюють за нашою ефективністю, немов механізми. Варто проявити слабкість, втому – і нас одразу знецінюють, – каже Анна. – Суспільство потребує енергійних людей, але вони однією ногою в маніакально-депресивному психозі! Іншими словами, це чергування періодів колосальної енергійності та активності з періодами тотальної бездіяльності та відсутності бажання. Вигорання – це відсутність енергії, якою ви раніше зловживали й витратили запас на роки вперед. Звичайно, це не означає, що тепер потрібно роками сидіти й акумулювати енергію бездіяльністю. Але це означає, що настав час переглянути те, ЯК ви живете, і не ставити перед собою чергову «термінову» мету».

Існують й інші ознаки емоційного вигорання:

Якщо ви впізнали в собі хоча б половину з перелічених вище симптомів, зупиніться! Час визнати, що це вигорання. «Колись ви палали, але тепер тлієте. Якщо є можливість, краще звернутися по допомогу до професійного психотерапевта. Він допоможе з’ясувати, що є причиною постійного прагнення бути попереду всієї планети, а також усвідомити, в чому сенс відсутності цієї енергії», – підсумовує Анна.

На запитання «А ви стикалися у своїй професійній діяльності з емоційним вигоранням?» Анна відповіла: «Кожен відповідальний психолог, як з поваги до себе, так і до клієнтів, якісно й чуйно стежить за своїм станом і дотримується «техніки безпеки». Іншими словами, це психічна гігієна. У ній головне – розмежовувати, де я, де ти. Потрібно виділяти людині певний час і бути з нею саме в цей проміжок. Постаратися говорити й висловлювати свої почуття, наприклад, на супервізії (це форма роботи й професійної підтримки психологів)».

