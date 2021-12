Зима вже вступила у свої права, а це означає, що настав час підготувати свій гардероб до нового сезону. Щоб завжди залишатися стильною, варто знати головні тенденції зими 2022 року. Які принти будуть у тренді? І на що варто звернути увагу під час купівлі одягу? У нашому матеріалі ми зібрали для вас перелік наймодніших принтів сезону зима 2022 року.

Одним з найактуальніших принтів зими 2022 року залишиться клітинка. Цього сезону вона необов’язково має бути чорно-білою. Допускаються будь-які кольори, як нейтральні, так і яскраві. Популярною також буде клітинка «арлекін», що складається з великих ромбів.

Анімалістичний принт і надалі підкорює всі модні подіуми світу. Взимку 2022 року на піку буде найкласичніший з них — леопардовий. Ефектними будуть стилізації з яскравими кольорами цього принту: синім, смарагдовим і бірюзовим.

Взимку 2022 року одяг з логотипами і монограмами стане одним із найактуальніших трендів. Тому сміливо купуйте вбрання з символікою улюблених брендів.

Смужка також не втратить своїх позицій у світі моди взимку 2022 року. Можливими будуть будь-які її варіації: від максимально широкої до вузької, так і від світлої до темної.

Найяскравіший райдужний літній принт узимку змінить свою тональність і набуде нових темних відтінків та форм.

