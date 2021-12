Напередодні Нового року кожна сім’я намагається створити максимально чарівну та затишну атмосферу в своєму помешканні. Прикрашати квартиру слід з урахуванням того, що господарем 2022 року стане Тигр. Тому новорічний декор в основному повинен бути виготовлений із натуральних матеріалів: каміння, мінералів, дерева або металу. До того ж, не забувайте і про колір прийдешнього року: інтер’єр може бути в білих, металевих, зелених та інших тонах. Читайте докладніше в нашому матеріалі, як прикрасити квартиру на Новий рік.

Більше на тему: Закуски на Новий рік: топ-10 рецептів

Дістаньте пам’ятні фотографії, колекції монет або листівок, картини і листи в конвертах. Все це ви можете розмістити на столі, підвіконнях, недалеко від ялинки на підставках. Також прикрасами до Нового року 2021 прекрасно слугуватимуть раритетні предмети побуту: чайники, різні столові прибори, годинники, красиві пляшечки та інші родинні цінності.

Якщо ви губитеся в здогадках, як прикрасити квартиру на Новий рік 2022, щоб привернути в будинок щастя, то насамперед подбайте про вхідні двері. Із зовнішнього боку повісьте вінок із соснових гілок або ж якусь іншу декоративну композицію, яка послужить оберегом для вашого будинку.

Більше на тему: Як прикрасити будинок до Нового року та Різдва: ідеї інтер’єру

Чудовим рішенням для створення святкового настрою стануть розмальовані вікна. У магазинах ви з легкістю знайдете потрібні трафарети або наклейки. Любителі малювати можуть використовувати свій талант і фантазію, щоб прикрасити вікна за допомогою штучного снігу.

Натягніть під стелею мотузочки з ялиновими гілочками і шишками. Тільки заздалегідь розфарбуйте їх у золотистий колір. Така новорічна прикраса додасть інтер’єру вишуканості і буде радувати всіх членів родини.

Придбайте темно-коричневу та жовту скатертини, застеліть ними стіл, щоб було видно кути нижнього покриття. Ці кольори гармонійно поєднуватимуться з мандаринами, зеленими гілками ялинки і свічкою білого кольору в центрі новорічного столу.

Зробіть із паперу невеликі замочки і повісьте їх на ручки вікон і дверей. Можна використовувати декоративні замки, вони продаються майже в кожному магазині. Такі прикраси дадуть зрозуміти господарю року, що всі двері та вікна під замками, і він захищений на своїй території.

Щоб не хвилюватися про те, як прикрасити квартиру до новорічних свят без особливого клопоту, не забувайте про вогники. Запаліть їх не тільки на ялинці, а й по всій квартирі. У такому випадку чарівна і казкова атмосфера вам гарантована.

Прикрашати квартиру до Нового року завжди цікаво, тому проявляйте більше фантазії та не бійтеся експериментувати. Бик віддячить вам і стане найвірнішим другом. Яскравих і незабутніх емоцій у прийдешньому році!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.