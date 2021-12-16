Імбирне печиво: топ-5 простих рецептів від учасників «МастерШеф»
16.12.2021
Такі ласощі сподобаються вашим рідним. Учасники «МастерШеф» поділилися з STB.UA рецептами імбирного печива, яке можна легко приготувати в домашніх умовах. Знадобиться всього година-півтори вашого часу! Отже, топ-5 рецептів імбирного печива!
Класичне імбирне печиво
Інгредієнти:
- мед – 3 ст. л.
- цукор – 2 ст. л.
- імбир – 2 ч. л.
- кориця – 2 ч. л.
- мелений мускатний горіх – дрібка
- коріандр – дрібка
- сода – 1 ч. л.
- масло вершкове – 70 г
- яйце – 1 шт.
- борошно – 1–2 скл.
- цукрова пудра – 180 г
- білок – 1 шт.
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Приготування:
- У каструлі необхідно змішати мед, цукор, спеції.
- Поставте суміш на плиту (на повільний вогонь), помішуйте і розтоплюйте до появи бульбашок.
- Після закипання додайте соду і вершкове масло. Розмішайте до розчинення.
- Потім зніміть з вогню і дайте рідині охолонути.
- Додайте яйце і все дуже добре перемішайте.
- Додайте борошно і замісіть тісто.
- Дайте йому відпочити близько 15 хвилин.
- Розкатайте тісто і віріжте фігурки.
- Викладіть печиво на деко з пергаментом і випікайте близько 10 хвилин за температури 190 градусів.
Приготування глазурі:
- Змішайте цукрову пудру з білком. Важливо вибрати для цього глибоку тарілку.
- Збийте все міксером до м’якої консистенції.
- Вилийте масу в одноразовий поліетиленовий мішок.
- Прикрасьте пряники.
- Дайте глазурі час застигнути (годину).
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Імбирне печиво без масла і цукру
Інгредієнти:
- сир домашній – 200 г
- пшеничні висівки (дрібного помелу) – 50 г
- яєчний білок – 1 шт.
- цільнозернове борошно – 3 ст. л.
- розігрітий мед – 1 ст. л.
- мелений імбир, кориця, гвоздика – по 2 ч. л.
- какао-порошок – 1 ч. л.
- розпушувач – 1 ч. л.
- сіль, мускатний горіх, кардамон – по дрібці
Приготування:
- Змішайте міксером в мисці сир, білок, підсолоджувач, спеції.
- Вмішайте туди висівки і потім додайте борошно, продовжуючи при цьому замішувати суміш.
- Отримане тісто загорніть в харчову плівку і відправте в морозилку на 1 годину.
- Розкатайте тісто в пласт завтовшки 5 мм, а потім віріжте фігурки.
- Викладіть все на деко з пергаментом і відправте в розігріту духовку на 15 хвилин. Випікайте за температури 190 градусів.
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Імбирне печиво зі свіжим імбиром
Інгредієнти:
- просіяне борошно – 2 скл.
- цукор – 1 скл.
- розм’якшене вершкове масло – 100 г
- яйце – 1 шт.
- корінь імбиру – 2 шт.
- суцвіття гвоздики – 5–6 шт.
- мелена кориця – 1 ч. л.
- розпушувач – 1 ч. л.
Приготування:
- Очистіть імбир і натріть його на дрібній тертці.
- Гвоздику і корицю необхідно подрібнити в ступці.
- Далі змішайте борошно з розпушувачем, натертим імбиром, гвоздикою, корицею.
- Збийте масло і цукор, додайте яйце. Потім додайте борошно.
- Замісіть тісто.
- Розкатайте тісто і виріжте з нього печиво формочками.
- Присипте цукром або ж меленим мигдалем.
- Змастіть деко олією і викладіть на нього печиво. Випікати необхідно півгодини за температури 180–190 градусів.
Імбирне печиво з шоколадом
Інгредієнти:
- Масло вершкове – 125 г
- Цукор – 200 г
- Ванілін – 2 г
- Імбир – 80 г
- Яйця – 4 шт.
- Борошно пшеничне – 250 г
- Сода – 1 ч. л.
- Шоколад чорний – 400 г
- Родзинки – 200 г
Приготування:
- Збийте масло з цукром до однорідної маси.
- Додайте ванілін і яйця (по одному, щоразу добре збиваючи).
- Подрібніть імбир і додайте до отриманої маси.
- Змішайте просіяне борошно із содою і висипте в глибоку посудину.
- Натріть шоколад (на крупній тертці).
- Додайте його в тісто і все ретельно перемішайте. Потім досипте родзинки.
- Присипте стіл борошном і розкатайте тісто.
- Виріжте печиво формочками, потім розмістіть на змащене маслом деко.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці півгодини.
Імбирне печиво з мигдалем
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 250 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- сіль – 1 ч. л.
- масло вершкове – 200 г
- цукор – 150 г
- ванільний цукор – 1–2 ч. л.
- імбир (мелений) – 1 ч. л.
- яйце – 2 шт.
- молоко – 1 ст. л.
- олія
- мигдаль (подрібнений) – 50 г
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Приготування:
- Збийте яйце (1 шт.) з цукром. Додайте в суміш вершкове масло і збийте.
- Додайте в отриману суміш ванілін, мигдаль, імбир.
- Далі підмішати в масу борошно з розпушувачем.
- Замісіть тісто, а потім помістіть його в пакет і покладіть в холодильник на годину.
- Розкатайте тісто завтовшки 5 мм. Виріжте печиво.
- Збовтайте жовток і 1 столову ложку молока. Змастіть печиво, щоб воно було блискучим.
- Викладіть печиво на змащене маслом деко.
- Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці півгодини.
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