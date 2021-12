Гороскоп на 17 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 17 грудня від екстрасенсів СТБ.

У тих, хто планував придбати нерухомість, з’явиться добрий шанс втілити свої задуми в життя. При виборі одного з варіантів не ігноруйте деталі, до всього ставтеся серйозно. Дізнайтеся про життя і долю людей, які раніше володіли цією нерухомістю.

Не виключено, що Тельцям запропонують цікаву подорож. Якщо на відпочинок ― то всією сім’єю, порізно ніяк не можна. І зважайте, що ця пора не є привабливою для далеких подорожей.

Положення планет може позбавити Близнюків реального сприйняття дійсності. Імовірна ілюзія переваги над іншими, занепокоєння зовнішнім благополуччям, марнування сил і коштів на пусті ідеологічні виступи, демонстрації. Високі стандарти ― це непогано, але ваше непереборне прагнення досконалості може дорого вам коштувати. Ви втратите багато енергії через своє честолюбство.

Не виключено, що дії заздрісників або публікації в пресі можуть зганьбити добре ім’я Рака і зруйнувати те, чого він досяг. Вам, як вогню, треба остерігатися будь-яких протиправних дій та спілкування з непорядними людьми.

Хоча Лев часто в очах інших постає упевненим у собі, тепер він відчуватиме страх перед невідомим. Але в страху очі великі. Попереду неспокійний, але дуже цікавий час, так що сміливіше!

Деяким Дівам буде запропоновано нову роботу чи підвищення на посаді. На них чекають винагороди авансом. Не варто надто заноситися, інакше активізуються заздрісники і почнуть будувати підступи.

Імовірні таємні романтичні зустрічі ― Терези можуть зривати заборонені плоди. Про це ніхто не знатиме. Проте не намагайтеся приховувати свої почуття та стосунки ― над вами висить загроза батьківського чи подружнього гніву.

У п’ятницю високий ризик техногенних аварій. Велика відповідальність може лягти на плечі керівників-Скорпіонів. Вам доведеться контролювати свою поведінку, відповідати за тих, хто поруч.

Зірки активізують легковажне ставлення до життя. Під їх впливом Стрільці можуть бути втягнуті у справи, які виявляться їм не під силу.

Не виключено, що Козерогам набридне постійно економити, захочеться пожити «на широку ногу». Стримуйте свої спонтанні бажання. Вам треба бути трохи розсудливішим, більш розважливим і не смітити грошима.

Водоліям, які не звикли танцювати під чужу дудку, доведеться приймати чужі правила гри. Це може призвести до нервової напруги. Якщо ви зможете схилити свою голову перед чужими авторитетами і, засукавши рукави, попрацюєте на спільну справу, то можете винести для себе дуже багато корисного досвіду, який допоможе вам зміцнити свої позиції.

Вам треба буде чимало попрацювати, а часом і попітніти, оскільки доведеться везти чималу поклажу. Ухвалюючи відповідальні рішення, вам насамперед варто орієнтуватися на власні сили та можливості.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.