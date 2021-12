У деяких країнах подарунки дітям дарують на Новий рік, а ось в інших — на Різдво. Одні чекають казкового Діда Мороза або Пера Ноеля, а інші — Святого Миколая чи Санта-Клауса. Докладніше читайте в нашому матеріалі.



В Україні традиційно свої подарунки під ялинкою діти знаходять на Новий рік. А приносить їх Дідусь Мороз разом зі своєю онучкою Снігуронькою. Він чекає, поки діти заснуть, заходить в будинок, дістає зі свого червоного мішка, який він носить за спиною, іграшки та солодощі і кладе їх під ялинку.

Також українці шанують і Святого Миколая, свято якого припадає на 19 грудня. У цей день слухняні діти знаходять під своїми подушками подарунки. Їх з вечора ховає туди той самий Святий Миколай.

В Італії подарунки на Новий рік приносить добра Фея Бефана. Вона прилітає на мітлі і відчиняє своїм золотим ключиком двері в кожен будинок. Вона добре знає, де знаходиться дитяча кімната, саме туди Фея і поспішає в цю ніч. На каміні вже висять новорічні панчохи, саме в них Фея і кладе свої подарунки. Якщо малюк поводився погано весь рік і не слухав батьків, замість подарунка він отримує вугіллячко і попіл.

Французи чекають на Новий рік Пера Ноеля. Він залишає подарунки в дитячих черевиках. Разом із іграшками Ноель кладе одному з дітей біб, запечений в пиріг. Той, хто його отримує, має титул «бобового короля». У новорічну ніч всі повинні виконувати його накази.

В Японії на Новий рік чекають Сегацу-сану, що означає Пан Новий рік. У святкову ніч дівчата грають в волана, а хлопчики запускають повітряного змія. Награвшись досхочу, вони лягають спати, аби вранці знайти біля своїх ліжок подарунки від Сегацу-сана.

До Фінн на Новий рік приходить Йолупуккі. Офіційно він живе на горі під назвою Корватунтурі, розташованій в національному заповіднику Урхо Кекконена. Але кабінет, де Йолупуккі працює, знаходиться в Рованіємі, який з’єднаний з горою Корватунтурі за допомогою підземного тунелю. Гора Корватунтурі – місце заповідне, і потрапити туди дано не кожному (треба знати магічні слова, тому що бездоріжжя не дозволить простому смертному потрапити в житло Йолупуккі). Але відвідати Йолопуккі все ж можна. Для цього потрібно поїхати в Рованіємі в Санта-Парк. Йолупуккі дарує подарунки особисто: спершу найслухнянішим дітям, а потім – непосидам і пустунам.

Німці вважають за краще тішити подарунками своїх дітей на Різдво. У цю ніч до них традиційно приходить всесвітньовідомий Санта-Клаус. Він приїжджає на віслюку у різдзвяну ніч. Свої подарунки Санта кладе в тарілку, яку поклали для нього діти. Також малюки не забувають про частування для ослика. Сіно для вірного друга Санти вони кладуть у черевики.

У Чехії та Словаччині також звикли зустрічати з подарунками Різдво. І тішить їх в це свято Мікулаш. Він одягнений у волохату шубу і високу баранячу шапку. За спиною у нього короб із подарунками, які він дарує тільки слухняним дітям.

У Нідерландах у гості на Різдво чекають на Сінтеркласса. Він припливає до дітей на кораблі. Малюки традиційно його чекають біля пристані. Сінтеркласс просто обожнює розігрувати дітей і дарує їм марципанові фрукти, іграшки та льодяникові квіти.

Поляки обожнюють Різдво. Саме на це свято польські діти і отримують подарунки. А приносить їх Святий Миколай.

