Які продукти потрібно їсти на сніданок? Відповідь на це запитання дав неперевершений суддя «МастерШеф»-11 Володимир Ярославський. Читайте, які сніданки будуть ситними та здоровими. А також ви дізнаєтеся про правила ранкового прийому їжі, щоб він приносив якомога більше користі для організму.

Вуглеводи необхідні для результативної роботи мозку. Пам’ятайте, що існують прості вуглеводи й складні. Прості — це білий хліб, кукурудзяні пластівці, печиво і т. д. Такі продукти містять багато цукру, що викликає хибне відчуття голоду, й людина переїдає. Складні вуглеводи довго засвоюються в організмі, тому дають енергію на весь ранок. Кілька варіантів складновуглеводних сніданків до вашої уваги.

Крупи містять багато вітамінів, а також клітковину. Обирайте вівсянку, пшоно або гречку. Їх можна приготувати на воді або на нежирному молоці. Експериментуйте, додавайте сухофрукти, горіхи та мед. Але слід пам’ятати, манка та білий рис належать до простих вуглеводів.

Суміш із цільнозернових злаків та сушених фруктів є корисним сніданком. Але не варто ласувати мюслями з магазину, оскільки в їхній склад входить багато цукру. Щоб приготувати домашні мюслі, необхідно змішати вівсяні пластівці, цільнозернові злаки та сухофрукти, потім залити молоком або йогуртом.

Багато хто боїться їсти бутерброди, оскільки хліб є небезпечним для фігури продуктом. Але вибравши хліб із цільного зерна, можна не турбуватися про зайві кілограми. Такий сніданок підходить для людей, у яких зранку багато вільного часу. А щоб сніданок був абсолютно корисним, можна зробити бутерброд зі шматочками курячої грудки або замість масла використати сир із зеленню.

Білок є не тільки важливим джерелом корисних речовин, але й допомагає прискорити метаболізм в організмі. Тому люди, які хочуть схуднути, снідають саме білковими продуктами. До того ж, така їжа постачає мозок величезною кількістю вітамінів, що допомагає прискорити його роботу.

За кількістю корисних речовин, яйця — це продукт спортсменів. В одному яйці міститься 13 гр білку! Цього достатньо, щоб наситити організм вітамінами й мінералами на весь ранок. Можна зробити омлет, додавши свіжих овочів та зелені, або зварити, що більше підходить для людей із зайвою вагою.

Цей молочний продукт є найкориснішим для ранкового прийому їжі, оскільки містить бактерії, які нормалізують роботу кишечника. Бажано вибирати йогурти без цукру та хімічних добавок. Також їх легко приготувати в домашніх умовах у спеціальній йогуртниці або в термосі.

Все, що вам знадобиться:

Молоко довести до кипіння. Термос обмити окропом, потім накрити кришкою. 100 мл молока кімнатної температури з’єднати з йогуртом і розмішати до однорідної консистенції. Отриману суміш розмішати із залишками молока. Перелити в термос, закрити кришкою та залишити на 6—8 годин.

Купуючи цей продукт для сніданку, слід вибирати жирність не нижче 5—9%. Це потрібно для того, щоб наситити шлунок та збагатити кальцієм організм. Сир можна змішувати з чим завгодно: ягоди, фрукти, горіхи. А для любителів солоного чудовим варіантом буде суміш сиру зі сметаною, зеленню, сіллю та спеціями за смаком.

