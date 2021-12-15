Теплі салати до новорічного столу: топ–5 від учасників «МастерШеф»
15.12.2021
Теплі салати – це не лише неймовірно смачно, а й корисно. Як гарячі інгредієнти для них можна використовувати ароматні запечені овочі, відварені коренеплоди, соковите м’ясо і птицю, підсмажений на грилі до золотистої скоринки сир халумі або тофу. Перевірені рецепти теплих салатів на Новий рік від учасників проєкту «МастерШеф» знайдете в нашій добірці!
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Салат з ростбіфом і томатами чері
Інгредієнти:
- 500 г яловичої вирізки
- 150 г помідорів чері
- 50 г волоських горіхів
- 2 ч. л. вершкового масла
- ½ ч. л. цукру
- 1 ч. л. сушеного базиліку
- Мікс салатного листя
- Кунжут
- Оливкова олія
- Сіль, перець
Інгредієнти для заправки:
- 75 мл яблучного соку
- 50 мл оливкової олії
- 25 мл вустерського соусу
- 1 ч. л. меду
- 1 ч. л. діжонської гірчиці
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Приготування:
- М’ясо обсмажити на оливковій олії з усіх боків, натерти спеціями за смаком і покласти запікатися в духовку на 15 хв при 180 °С. Приготований ростбіф тонко нарізати.
- У сковороді розтопити вершкове масло і викласти помідори чері. Додати базилік і цукор. Потримати на вогні близько 40 сек.
- Для соусу змішати всі інгредієнти і злегка збити виделкою. Листя салату порвати. Волоські горіхи порубати.
- У салатнику змішати ростбіф, помідори, волоські горіхи, листя салату і заправити соусом. Перед подачею посипати кунжутом.
Салат зі смаженим на грилі сиром халумі та апельсином
Інгредієнти:
- 225 г сиру халумі
- 2 апельсини
- ½ цибулини
- 1 пучок руколи
- 3–4 гілочки кропу
- ½ граната
- 12–14 помідорів чері
- Оливкова олія
- Сіль, перець
Інгредієнти для соусу:
- 1 ст. л. бальзамічного оцту
- 1 ст. л. соку лимона
- 75 мл оливкової олії
Приготування:
- Сир нарізати тонкими скибочками і змастити оливковою олією. Обсмажити на сковороді-гриль по 2–3 хв. з кожного боку.
- Апельсини філірувати і нарізати невеликими шматочками. Помідори чері розрізати на половинки. Гранат почистити і відокремити зерна. Зелень порвати. Цибулю почистити і нарізати півкільцями.
- Для соусу з’єднати оливкову олію з бальзамічним оцтом і лимонним соком. Змішати всі інгредієнти для салату і заправити.
Картопляний салат з маринованими овочами
Інгредієнти:
- 300 г картоплі
- По 100 г маринованих огірків і каперсів
- По 3 гілочки кропу і петрушки
- ½ цибулини
- 3 ст. л. рослинної олії
- Сіль, перець
Приготування:
- Картоплю відварити в мундирі та нарізати скибочками.
- Кріп, петрушку і цибулю дрібно порубати. Огірки нарізати шматочками.
- Змішати всі інгредієнти, посолити, поперчити і заправити олією.
Салат з цвітною капустою і сушеною журавлиною
Інгредієнти:
- 1 голівка цвітної капусти
- ½ червоної цибулини
- 100 г сушеної журавлини
- 50 г волоських горіхів
- ½ ч. л. подрібнених сушених трав
- 1 зубчик часнику
- 1 ст. л. гірчиці
- 1 ст. л. апельсинового соку
- 3 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець
Приготування:
- Цвітну капусту розібрати на суцвіття і запекти в духовці до рум’яної скоринки.
- Червону цибулю дрібно нарізати. Волоські горіхи порубати. Змішати в салатнику капусту, цибулю, волоські горіхи і сушену журавлину. Посолити і поперчити, додати сушені трави.
- Для соусу з’єднати гірчицю, апельсиновий сік, подрібнений часник і олію. Перемішати і заправити салат.
Салат з буряком, квасолею і курячою грудкою
Інгредієнти:
- 1 куряча грудка
- 1 великий буряк
- 1 банка консервованої білої квасолі
- 1 пучок листя салату
- 2 гілочки петрушки
- 2 ст. л. яблучного оцту
- 2 ст. л. рослинної олії
Приготування:
- Курячу грудку відварити в підсоленій воді до готовності та нарізати кубиками. Окремо зварити буряк, почистити і також нарізати кубиками.
- З квасолі злити зайву рідину. Листя салату порвати. Петрушку дрібно порубати.
- У салатнику змішати м’ясо, буряк, квасолю, листя салату і петрушку. Заправити оцтом і олією. Посолити, поперчити і перемішати.
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