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Місячний календар на грудень 2021: коли повня

15.12.2021

Місяць дуже впливає на здоров’я і життя людини. Саме тому, якщо знати фази небесного світила, можна уникнути проблем із самопочуттям і спланувати найважливіші події. Коли в грудні 2021 року чекати молодик і повню — дізнайтеся в нашому матеріалі.

лунный календарь на декабрь 2021

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Дати молодика і повні у грудні 2021:

Дата молодика в грудні 2021 — 4 грудня о 10:42.

Дата повні в грудні 2021 — 19 грудня о 7:35.

Фази місяця за числами у грудні 2021:

1‒3 грудня — спадний Місяць.

4 грудня о 10:42 — молодик.

5‒18 грудня — зростаючий Місяць.

19 грудня о 7:35 — повня.

20‒31 грудня — спадний Місяць.

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