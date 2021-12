Гороскоп на 16 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 16 грудня від екстрасенсів СТБ.

Для фінансових справ та кар’єри в житті більшості людей цього знака настає досить благополучний та безпечний період, коли можна ризикувати і грати з високими ставками, не зустрічаючи на своєму шляху серйозних перешкод і проблем. Дослухайтеся до порад друзів: вони підкажуть, куди вкласти гроші; з’являться нові плани, ви разом візьметеся за нову справу.

У багатьох Тельців у четвер активізується ділове та політичне життя, розшириться культурний обмін. Їм стане зрозуміло, у якому напрямі докладати свої зусилля для розвитку справи. Вам вигідно працювати поряд із практичними людьми, які звикли планувати свою роботу, ― вони будуть гарантами вашого успіху.

День символізує зміни, перестановки, зміну місця проживання. На службі можливі кадрові перестановки, у зв’язку з чим вам можуть запропонувати підвищення. Новина начебто хороша, проте ви можете потрапити в дуже делікатне становище. Якщо цю посаду раніше обіймав ваш колега і хороший приятель, то, відповівши згодою, ви ризикуєте втратити друга. На стан справ зараз вам гріх скаржитися, але треба провести пунктир у майбутнє і припустити, чим усе це для вас обернеться.

День сприятливий для творчості, яку Раки здатні виявити у будь-якій справі. На багатьох чекає струс і навіть свого роду переворот у долі як наслідок колишніх боргів, невиконаних зобов’язань та допущеної в минулому недбалості. Ваші звичайні, повсякденні зусилля, швидше за все, приведуть до звичайних середньостатистичних результатів, тож раптові прориви і виправданий ризик можуть виявитися значно результативнішими.

У четвер можуть виникнути додаткові труднощі для ведення бізнесу та виконання домовленостей і спільних проєктів. Для досягнення мети Левам треба об’єднувати свої сили з іншими людьми, залучаючи їх до спільних планів, щоб діяти більш ефективно та певно.

Фінансові проєкти більшості Дів реалізовуватимуться повільніше, ніж планувалося раніше, і хоча грошовий прибуток буде, але особливого злету у сфері матеріального благополуччя не передбачається. Ви повинні бути дуже уважними з грошима, вам не варто надто ризикувати, пускатися в авантюри та виділятися серед оточення.

Терези будуть здатні багато чим зацікавити об’єкта своєї уваги. Поміж ними встановиться міцний контакт. Багато хто захоплюватиметься ініціативністю та винахідливістю Терезів. Вам треба надихати близьких, давати імпульс руху, просуватися вперед. Ті, хто живе сьогоднішнім днем ​​і майже не замислюється про майбутнє, дуже ризикують своїм добробутом у зрілі роки.

Гострий розум, чудова пам’ять на числа та вміння скористатися найменшою наданою можливістю допоможуть Скорпіонам виплутатися з фінансових неприємностей. Вам варто проявити свою вроджену винахідливість і там, де треба, взяти ініціативу на себе. У такому разі великий прибуток у недалекому майбутньому вам забезпечений.

Четвер має стабілізувати ситуацію і стан духу. Багато хто усвідомлює, що за підтримки близьких справді можна досягти багато чого. У повсякденній метушні поменше замислюйтеся про сенс домашніх турбот і робіть те, що повинні зробити, якнайкраще.

День символізує переоцінку цінностей, пошук нових шляхів. Люди, що відбулися, зуміли зрозуміти суть роботи і сенс свого існування, безумовно досягнуть великих успіхів. Довгострокові плани навряд чи принесуть результат. І все ж таки рух і свобода значно радісніші за самопоглиблений застій.

Просуваючись кар’єрними сходами і втілюючи в життя свої ідеї, ви здатні справити на багатьох незабутнє враження. Використовуючи свою чарівність і красномовство, постарайтеся повернути події у нове русло. Ви здатні швидко розбиратися в проблемах, що виникають, і залагоджувати їх.

Риби будуть налаштовані розпочати нове життя. У багатьох виникне потреба у фізичній активності. Найбільш ефективними зараз стануть не силові навантаження, а вправи на розтяжку та гнучкість. Корисно ввести в щоденний раціон продукти, багаті на кальцій.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.