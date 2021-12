Незважаючи на нові віяння та прийоми в манікюрі, які з’являються з кожним новим сезоном, є техніка манікюру, актуальна завжди. Йдеться про французький манікюр. У чому ж секрет такої популярності і затребуваності френчу протягом стількох років?

По-перше, французький манікюр воістину універсальний, а по-друге, техніка френчу в кожному сезоні зазнає змін і перетворюється, що дає йому змогу завжди бути актуальним і трендовим.

Сьогоднішній матеріал ми присвятили трендам французького манікюру зими 2021/2022 і розповімо про декор, відтінки, малюнки, які найкраще поєднуватимуться в новомодному френчі майбутнього сезону.

Більше на тему: Манікюр на довгі нігті на зиму 2022: тренди

Шикарний варіант френчу на зиму запропонований з блискучим вільним краєм, створити який можна завдяки глітеру, шматочкам фольги, рідкого золота. Нарощені нігті в техніці френчу дають змогу використовувати градієнтну розтяжку з кольором і блискітками, глибоко занурюючи блискучі частинки під гель. Вигляд такий блискучий френч має неймовірно красивий, обов’язково спробуйте в новому зимовому сезоні.

Блиск металу дуже актуальний у майбутньому сезоні, тому майстри по максимуму використовують різні металеві ефекти в модному зимовому френчі. Втирання ― один з хітів нейл-дизайну 2022, що дає змогу досягти відмінного блиску металу за лічені хвилини, до того ж, такий декор дуже стійкий. Можна використовувати втирання як на всіх нігтиках, так і акцентувати один пальчик.

Якщо модний френч зима з втиранням та глітером можна сміливо носити і на щодень, і для особливих нагод, то шикарний френч зі стразами підійде суто для особливого луку на вечір. Великі стрази матимуть чудовий вигляд на безіменному пальчику в розкішному зимовому дизайні френчу.

Одна з технік, що дає змогу круто перетворити звичний для всіх френч, це стемпінг. Малюнки в стилі стемпінгу мають дуже витончений і делікатний вигляд на нігтях, допомагаючи оригінально доповнити прозорий, кольоровий або градієнтний френч узимку.

Більше на тему: Манікюр на зиму 2022: модні тренди

Креативний френч-манікюр можна виконати на одній руці, іншу прикрасивши іншим дизайном ― з малюнками в техніці стемпінг, зі слайдерами, написами та будь-якими малюнками, які вам припадуть до душі в зимовому сезоні.

Надати цікавого вигляду французькому манікюру можна за допомогою діагональної «усмішки», виділивши кольором не просто вільну частину нігтьової пластини, а зробивши «поділ» навскіс. На вигляд такий френч дуже ніжний і милий, при цьому можна зробити кілька різнокольорових смужок, у такий спосіб ще більше акцентувавши увагу.

Ефективністю градієнта не можна не скористатися, щоб не зробити собі оригінальний френч з градієнтною усмішкою або основою у французькому манікюрі з ефектом омбре. А ще дуже стильний вигляд має градієнтний френч без чіткого виділення вільного краю з контрастним переходом на кінчику нігтика.

Більше на тему: Манікюр 2022: модні тренди року

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.