Одним із найважливіших періодів у житті жінки є вагітність. В очікуванні дива в майбутньої мами іноді з’являються цікаві смакові бажання. Однак варто подбати про те, щоб ці примхи були безпечними. Акушер-гінеколог із багаторічним стажем, лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк розповіла, які продукти не рекомендовано вживати під час вагітності.

Алкоголь – продукт, який під час вагітності вживати категорично заборонено! Це може призвести до проблем у майбутньої мами та її дитини. Алкоголь має токсичний вплив на плід. При цьому потрібно пам’ятати важливу річ: що менший термін вагітності, то гірший вплив алкоголю на плід. І якщо під час вагітності жінка регулярно вживає алкоголь, для дитини це загрожує розвитком вродженого алкоголізму та серйозними неврологічними проблемами.

Іноді у вагітних виникає дике бажання випити пива, але це свідчить лише про те, що жінці не вистачає певної групи вітамінів, найчастіше – вітамінів групи В. Тож замість того, щоб випити келих пінного напою, вагітній потрібно всього лише відкоригувати свій раціон харчування, включивши в нього продукти, які містять вітаміни групи В.

Більше на тему: Що необхідно їсти під час вагітності: поради від Людмили Шупенюк

Оскільки копчені та сиров’ялені продукти не проходять повну термічну обробку, жінці під час вагітності потрібно бути дуже обережною з цими видами їжі. Адже є величезний ризик підхопити глистну інвазію.

Продукти, які не проходять повну термічну обробку, – суші, в’ялена або солона риба – можуть бути носіями інфекційних захворювань, наприклад, токсоплазмозу. Також в період вагітності не рекомендовано вживати сире молоко.

Гриби не так небезпечні своїми природними властивостями, як місцем, де вони були зібрані. Проблема в тому, що гриби мають здатність вбирати в себе важкі метали й токсини. І тільки при 100% впевненості, що їх було зібрано в екологічно чистому місці, можна трохи себе побалувати. Але ж не можна бути повністю впевненим у їх безпеці, тому не варто ризикувати здоров’ям малюка та мами. До того ж слід пам’ятати, що гриби – досить важкий продукт для шлунка, особливо під час вагітності, тож з ними потрібно бути вкрай обережними.

Більше на тему: Найпопулярніші міфи про вагітність

Яйця – одна з головних складових раціону вагітної жінки, але не в сирому вигляді! Сирі яйця, безумовно, корисні для людини, проте ризик заразитися сальмонелою для вагітної жінки збільшується в рази. Навіть домашні кури можуть бути носієм цього збудника, й імунітет вагітної може просто не впоратися з цією проблемою.

Також під час вагітності слід бути вкрай обережними зі вживанням жирних, смажених, гострих і солоних страв. А для того, щоб перетравити смажену або іншу шкідливу їжу, шлунку потрібно витратити дуже багато енергії, що може позначитися на здоров’ї вагітної жінки. Перша з проблем – навантаження на печінку, шлунок і жовчний міхур. Друга проблема – набряки. Після прийому такої їжі жінка починає пити багато води, що загрожує набряком і проблемами з нирками.

Лікарі рекомендують їсти їжу, що легко засвоюється. Адже якщо внутрішні органи перевантажувати важкими продуктами, це може призвести до виникнення пієлонефриту, холециститу й панкреатиту вагітних, тобто тих захворювань, яких у жінки раніше не було.

Більше на тему: Поради від Людмили Шупенюк щодо догляду за грудьми під час вагітності

Солодкі газовані напої теж можуть завдати шкоди вагітній жінці, оскільки потрапляють у розряд тератогенних речовин. Це означає, що вони можуть викликати у плода певні зміни. До того ж такі напої містять багато цукру, а це може призвести до розвитку великого плоду, у подальшому в дитини можуть виникнути проблеми з вагою.

Також слід відмовитися від вживання напівфабрикатів, чипсів, сухариків, тобто від всіх продуктів, в складі яких є глутамат і харчові добавки.

Як відомо, вагітній жінці дозволено не дотримуватися посту. Це неспроста. Тому що для того, щоб дитина росла й розвивалася здоровою, необхідно вживати достатню кількість білка тваринного походження. Він дуже важливий і нічим іншим його замінити не можна – ні горіхами, ні бобовими продуктами. Тому під час вагітності важливо їсти ікру, печінку та яловичину. Звичайно ж, домашня курка, кролик, індичка теж повинні бути в раціоні жінки. Щодо свинини, то її теж можна, але тільки не у вигляді шашлику.

І нехай ваша вагітність буде легкою!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.