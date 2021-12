Догляд за обличчям вранці та ввечері — головна процедура для збереження власної чарівності. Секрет молодості знає ведуча шоу «Х-фактор»-10 Даша Трегубова. Актриса вже розповіла, як доглядати за шкірою тіла, за волоссям і як виглядати стильно щодня. Сьогодні вона поділилася правилами догляду за обличчям вранці та ввечері, щоб завжди виглядати неперевершено.

Щоб залишатися привабливою щодня, потрібно докласти масу зусиль — регулярно доглядати за шкірою обличчя зранку та ввечері. Адже вона потребує ретельного та правильного живлення. І тільки за допомогою щоденного догляду можна зберегти свою красу.

Очищення обличчя двічі на день — зранку і ввечері — найважливіша процедура, від якої залежить стан вашої шкіри. Правила, з яких потрібно починати ранок та закінчувати вечір, працюють на благо обличчя. Висипання і почервоніння — наслідки неправильного догляду.

Щойно ви прокинетеся, почніть свій ранок з невеликої зарядки. Фізичні навантаження збільшують кровообіг, тонізують не лише шкіру обличчя, але й все тіло. Тут головне не перестаратися: зробіть легкі вправи, щоб прокинутися. Наприклад, почніть ранок з комплексу ледачих вправ, не встаючи з ліжка.

Ви впевнені, що правильно доглядаєте за обличчям вранці? Адже косметологи помітили, що жінки допускають головну помилку — промивають обличчя тільки теплою водою. Але це шкодить вашому епідермісу, адже в ній багато хімічних компонентів.

Правильний догляд за обличчям вранці —- це очищення шкіри перед нанесенням макіяжу. Не рекомендовано щодня використовувати скраби, вони можуть травмувати обличчя. Шкіра дуже тонка й ніжна, тому зранку найкраще очищати її за допомогою гелів і косметичного молочка.

Прокинувшись зранку, намагайтеся випивати хоча б склянку чистої води. Після нічного відпочинку це приведе в норму травну систему, поліпшить ваш апетит та послужить на благо шкіри.

Випиваючи натщесерце дві склянки води кімнатної температури, ви втрачаєте 24 ккал, нічого не роблячи. Ці калорії організм витрачає на те, щоб засвоїти воду та очистити ваш організм від шлаків.

Після виснажливого робочого дня наша шкіра дуже втомлюється. Тому найкращий спосіб догляду за обличчям ввечері — очистити його повністю від макіяжу. Можна розтягнути цей ритуал та побалувати себе поживними масками, розслабляючись у теплій ванні.

Ввечері очищення обличчя краще здійснювати в кілька етапів:

Правильний догляд за обличчям ввечері — обов’язкове умивання тоніком. Адже це дуже важливий момент повсякденного догляду за шкірою будь-якого типу. Підберіть тонік на власний смак або зробіть його самостійно. Такий засіб має бути в кожної жінки. За допомогою тоніка ви видаляєте з поверхні обличчя залишки вашого макіяжу, підвищуєте тонус шкіри та зволожуєте її.

Сон — найкращий догляд за обличчям ввечері. Намагайтеся лягати вчасно щодня, не збивайте свій ритм сну. Ніколи не забувайте очищати шкіру перед сном як слід, аби не було почервоніння та запалень зранку.

Ведуча Даша Трегубова — знає секрет правильного догляду за обличчям вранці та ввечері. Постійні зйомки, професійні макіяжі та подорожі виснажують шкіру жінки. Щоб завжди залишатися красивою і доглянутою, вона використовує такі правила:

Іноді перед зйомками актриса використовує спеціальні патчі під очі. А ввечері завжди ретельно знімає косметику гідрофільною олією та міцелярної водою, використовує тонік.

Раз на тиждень Даша робить пілінг-скатку, в результаті чого обличчя стає абсолютно гладеньким…

