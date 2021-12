Догляд за шкірою навколо очей – відповідальна і важлива задача для дівчини у будь-якому віці, адже дуже ніжна і тоненька шкіра швидше за все піддається старінню. Про які основні принципи догляду за шкірою навколо очей варто знати? Читайте у матеріалі!

Шкіра навколо очей вимагає постійної уваги і турботи – це правило, якого варто дотримуватися у будь-якому віці. Для того, щоб подовжити молодість шкіри навколо очей, не обов’язково починати користуватися спеціальними омолоджують засобами якомога раніше, але дотримуватися простих правил догляду за найніжнішою частиною вашого обличчя – обов’язково! 5 простих порад, які вам у цьому допоможуть:

1. Макіяж і демакіяж. Для макіяжу і демакіяжу зони навколо очей обов’язково підбирайте якісні засоби, які призначені саме для цієї зони обличчя (інформація повинна бути вказана на упаковці). Зняття макіяжу (якщо ви користуєтеся декоративною косметикою) – щоденний ритуал, нехтувати яким категорично не можна. Очищуйте вашу шкіру від косметики та забруднень, а також зволожуйте і живіть її.

2. Наносьте косметичні засоби правильно. Як ви вже знаєте, шкіра навколо очей тоненька, відповідно, вона вимагає ніжного і дбайливого ставлення. Перед нанесенням крему або спецзасобів обов’язково очистіть шкіру, далі нанесіть його легкими рухами подушечками пальців, нижню повіку у напрямку від зовнішнього кута ока до внутрішнього за лінією кісточки, верхнє – від перенісся до скронь. Рухи повинні бути м’якими, аби не пошкодити і не розтягнути шкіру.

3. Сонцезахисні окуляри – не тільки модний аксесуар, а й важливий чинник збереження молодості шкіри навколо очей. Пам’ятайте, окуляри повинні повністю закривати лінії очей, а також мати високий рівень захисту від УФ-випромінювань. Також не забувайте використовувати косметичні засоби з SPF – сонцезахисним фактором.

4. Проводьте гімнастику для очей. Думаєте, що гімнастика корисна тільки для тіла? Ваше обличчя також потребує підтримки тонусу. Для того, щоб ніжна шкіра не втрачала свою еластичність, проводьте легку гімнастику: зробіть кілька кругових рухів з закритими і відкритими повіками, сфокусуйтеся на об’єкті поруч з вами, після чого виберіть точку далі, зробіть кілька довільних рухів очима і подібне.

5. Харчування, сон і вода! Ваш раціон і режим дня позначаються не тільки на здоров’ї, але і на зовнішньому вигляді. Якщо ви помітили різку появу зморшок навколо очей – перегляньте свій режим дня, правильність харчування і кількість споживаної води, адже ваш організм – цілісна система, і якщо проблема криється у внутрішніх функціях, однією косметикою тут не обійтися.

