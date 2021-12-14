Мода 2022: які сумки в тренді цієї зими
Сумка ― незамінний аксесуар для кожної дівчини. Вона підкреслює образ і створює в ньому акценти. Щоб сумка була не тільки практичною, а й модною, важливо знати тенденції зимового сезону. Читайте в нашому матеріалі, які сумки будуть у тренді взимку 2022 року.
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Тоут
Практичність продовжує підкорювати світові подіуми, і її можна побачити і в сумках-тоут. Такий аксесуар вирізняється хорошою місткістю, а також своєю зручністю.
Бахрома
У модних сумках зими 2022 важливу роль, як і раніше, відіграватиме бахрома. Вона може бути будь-якою: від тонкої і витонченої до широкої і довгої.
Логотипи і монограми
Логотипи і монограми будуть актуальні цієї зими не тільки в одязі, а й у сумках. Тому з таким аксесуаром ви точно матимете стильний вигляд.
Сумки з ланцюгами
Сумки з ручкою-ланцюгом продовжують залишатися на піку моди. Такий аксесуар підійде як на щодень, так і на свято.
Хутряні сумки
Хутряні сумки підкорили модні подіуми і зостануться в тренді і взимку 2022 року. Зовсім не дивно, адже такі милі аксесуари не можуть залишити байдужим.
Джерело фото: pinterest.com
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