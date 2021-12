Зима ― це час не лише холоду та снігу, а й великої кількості свят. Мати бездоганний вигляд у цей період вам допоможе модний манікюр. Які тенденції манікюру будуть актуальними взимку 2022 року ― читайте в матеріалі.

Взимку 2022 року палітра відтінків для манікюру буде насиченою та ефектною. Трендові кольори ― зелений, синій, фіолетовий, бордовий, чорний та сірий. Класичні відтінки також не втратять своєї популярності і будуть доречними у всіх випадках.

Щодо тенденцій у дизайні ― їх буде досить багато і кожна модниця знайде щось до душі. У зимовому сезоні 2022 визначальними будуть такі модні тренди:

Уже кілька сезонів поспіль геометричні візерунки утримують свою популярність. Вони можуть бути різноманітних форм та відтінків. Такий манікюр підійде як на щодень, так і на свята.

Зберігає свою актуальність і френч. Трендовим у цьому сезоні буде не тільки класичний дизайн, а й френч у різних відтінках.

Зимовий сезон принесе популярність різноманітним блискіткам і каменям. Сміливо використовуйте в манікюрі фольгу, глітер, шимер і стрази ― вони доповнять ваш святковий образ.

Хоча ефект омбре ― зовсім не нове рішення, воно зберігатиме свою популярність і в зимовому сезоні 2022. Завдяки цій техніці ви зможете створити як класичний і ненав’язливий, так і яскравий та соковитий манікюр.

